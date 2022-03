वैशाली (हाजीपुर): वैशाली के हाजीपुर में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर तीन अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है. एसडीपीओ पूनम केसरी के नेतृत्व में पुलिस को तीसीऔता थाना क्षेत्र में ये सफलता मिली है. गिरफ्तार (Crime In Vaishali) अपराधियों के पास से एक कट्टा, एक पिस्टल, 6 कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की गई है. गिरफ्तार तीनों अपराधी लूटपाट और एक व्यक्ति की हत्या की (Robbery And Murder Plan In Vaishali) योजना बना रहे थे.

वैशाली में लूट की योजना बना रहे 3 अपराधी गिरफ्तार: तीसीऔता थाना क्षेत्र में कुछ अपराधियों के जमा होने की सूचना पुलिस को मिली थी. जिसके बाद महुआ एसडीपीओ पूनम केसरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर छापेमारी की गई. इस दौरान पुलिस की टीम ने तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया. अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, एक पिस्टल, 6 कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की गई. पूछताछ में अपराधियों ने पुलिस को बताया कि सभी तीसीऔता थाना क्षेत्र में लूट और हत्या की किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे.

चेंकिग के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी: पूरे मामले में एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में रवि कुमार का आपराधिक इतिहास रहा है. रवि पर वैशाली और समस्तीपुर जिले में आधा दर्जन से अधिक संगीन मामले दर्ज हैं. उन्होंने कहा कि हमारे कुछ ऑफिसर सड़क पर चेकिंग कर रहे थे. इसी बीच गुप्त सूचना मिली कि कुछ अपराधी हथियारों से लैस होकर अपराध की योजना बना रहे हैं. जिसके आधार पर पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया. इनके पास से हथियार और चोरी की बाइक बरामद की गई है. पूछताछ के दौरान अपराधियों ने बताया कि एक व्यक्ति की लूटपाट और हत्या करने के फिराक में थे. इस संदर्भ में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

