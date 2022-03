पटना: बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं (Increasing Crime In Bihar) बढ़ रही हैं. बेखौफ अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए, लूट और हत्या जैसी वारदात को अंजाम देते हैं. ताजा मामला राजधानी पटना के (Crime In Patna) नौबतपुर इलाके का है. जहां गोनवां गांव में छाया पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश में असफल होने पर बाइक सवार अपराधियों ने जमकर फायरिंग की. जिसमें गोली लगने से पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी घायल हो (Petrol Pump Worker Injured In Firing In Patna) गया है.

नौबतपुर के छाया पेट्रोल पंप पर फायरिंग: बता दें कि, नौबतपुर थाना क्षेत्र के गोनवां गांव के पास बिहटा-सरमेरा स्टेट हाइवे 78 पर स्थित छाया पेट्रोल पंप पर गुरुवार की देर रात बाइक सवार अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की. जिसमें पेट्रोल पंप का नोजलकर्मी बाला ठाकुर के कमर में गोली लगी है जबकि वहां मौजूद दूसरा नोजलकर्मी गोनवां निवासी अनिल यादव बाल-बाल बच गया. गोली मारने के बाद अपराधी ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए और पिस्टल लहराते हुए फरार हो गए. आसपास के लोग फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक अपराधी वहां से सदिसोपुर के तरफ भाग निकले.

फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल: इस वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. ग्रामीणों ने जख्मी बाला ठाकुर को इलाज के लिए बिहटा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां उसकी स्थिति खतरे से बाहर है. बाला ठाकुर को कमर के नीचे शरीर के पिछले हिस्से में गोली लगी है. घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस छानबीन में जुट गई है. घटनास्थल से पिस्टल का दो खोखा मिला है.

लूट में सफल नहीं होने अपराधियों ने की फायरिंग: पट्रोल पंप कर्मी अनिल ने बताया कि बाइक सवार पर दो लोग पहले मेरे पास आए और जबरदस्ती करने लगे. फिर उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी. जिसमें एक पेट्रोल पंप कर्मी को गोली लगी है. हालांकि, अपराधी फायरिंग करते हुए बिहटा की तरफ फरार हो गए. लेकिन अपराधी पेट्रोल पंप से लूट की कोशिश में सफल नहीं हो पाए. नौबतपुर थानाध्यक्ष सम्राट दीपक ने कहा कि, गोनवा गांव के पेट्रोल पंप पर गोलीबारी की घटना समाने आयी है. फिलहाल घटना के पीछे के कारणों का पता लगाया जा रहा है और अपराधियों की धर-पकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है. जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

