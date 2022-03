पटना: राजधानी (Patna Crime News) में अपराधी बेखौफ होकर बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. पटनासिटी के चौक थाना क्षेत्र के पटना साहिब (Murder in Patna Sahib) इलाके में दिन-दहाड़े अपराधियो ने गुटखा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी है. मृतक व्यवसायी की पहचान पटना साहिब निवासी उपेन्द्र सिंह के रूप में हुई है. अपराधियो ने उपेंद्र की हत्या क्यों की इसकी जांच पुलिस कर रही है. प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि प्रतिदिन सुबह 10 बजे उपेंद्र अपनी दुकान खोलते थे. आज भी जैसे ही व्यवसायी ने दुकान खोला वैसे ही घात लगाए अपराधियों ने उनपर हमला (Firing In Patna) कर दिया गया.

व्यवसायी की हत्या: लोगों ने बताया कि चार से पांच की संख्या में आए अपराधियों ने व्यवसायी पर फायरिंग कर दी. गोली लगते ही बाजार में हड़कंम मच गया. वहीं परिजन आनन-फानन में घायल व्यवसायी को इलाज के लिये नालन्दा मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले गए. जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. फिलहाल उपेंद्र की हत्या से परिजनों में कोहराम मचा है. वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है. वहीं घटना के बाद व्यवसायियों में गहरा आक्रोश है. व्यवसायियों का कहना है कि मुख्य मार्ग पर अपराधी हत्या कर आराम से निकल जाते हैं और पुलिस को भनक तक नहीं मिलती.

राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव (Crime in Patna) जारी है. अपराधी बेखौफ होकर हत्या, लूट जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं. चार मार्च 2022 को राजधानी पटना के नौबतपुर इलाके में पेट्रोल पंप से लूट की कोशिश में विफल होने पर अपराधियों ने जमकर (Criminals Open fire At petrol Pump In Patna) फायरिंग की थी. वहीं 12 मार्च को पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र के सावरचक हाता इलाके में अपराधियों ने झाड़ियों के पास ईंट-पत्थर से कूचकर एक युवक की हत्या (youth murder in patna) कर दी थी. एक के बाद एक आपराधिक घटनाओं से लोगों में रोष है.

