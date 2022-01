पटना: वरिष्ठ राजद नेता और नीतीश कुमार के पूर्व सहयोगी शिवानंद तिवारी (Shivanand Tiwari Attack On CM Nitish Kumar) ने दावा किया है कि बिहार में नीतीश कुमार कमजोर हो चुके हैं. ईटीवी भारत के साथ एक्सक्लूसिव ( Shivanand Tiwari Exclusive interview with ETV Bharat) बातचीत में उन्होंने कहा कि, नीतीश कुमार अपना रुतबा खो चुके हैं. यही वजह है कि, कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाता है. उनकी पार्टी के अंदर की कलह सामने आ चुकी है. इधर एनडीए के घटक दल आपस में लड़ रहे हैं. बिहार एनडीए (Shivanand Tiwari On Bihar NDA) के नेता होने के बावजूद नीतीश कुमार ने चुप्पी साध रखी है, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है.

बता दें कि, सिर्फ एनडीए में ही नहीं बल्कि जदयू में भी अंदरूनी कलह ( Controversy in JDU) चरम पर है. जो ललन सिंह के बयान के बाद से साफ तौर पर नजर आ रहा है. यूपी चुनाव में भाजपा और जदयू के बीच जब एक साथ चुनाव लड़ने पर सहमति नहीं बनी तो ललन सिंह ने कहीं न कहीं आरसीपी सिंह (Dispute Between RCP Singh And Lalan Singh) को जिम्मेदार ठहरा दिया. इधर भाजपा और जदयू के बीच पहले से ही सम्राट अशोक और जातीय जनगणना के मुद्दे पर विवाद की स्थिति बनी. वहीं जीतन राम मांझी हों या मुकेश सहनी, बिहार एनडीए में कई तरह के विरोधाभासी बयान सामने लगातार आ रहे हैं. इसे लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है.

शिवानंद तिवारी ने सीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि, बिहार में एनडीए के नेता तो नीतीश कुमार ही हैं. फिर उन्होंने चुप्पी क्यों साध रखी है? सीएम की चुप्पी के कारण बिहार के लोग भ्रम में हैं कि आखिर बिहार में आगे क्या होने वाला है. सीएम नीतीश कुमार के पूर्व सहयोगी और वर्तमान राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने ईटीवी भारत को बताया कि, आरसीपी सिंह नीतीश के करीबी होने की वजह से आज केंद्रीय मंत्री हैं.

जदयू में अंदरूनी कलह पर उन्होंने कहा कि, "क्योंकि पार्टी के अंदर अगर इस तरह का विवाद हो रहा है तो उसकी वजह नीतीश कुमार के अलावा दूसरा कोई नहीं है. नीतीश कुमार का जो रुतबा महागठबंधन छोड़कर जाने के बाद से ही खत्म हो चुका है. नीतीश कुमार ने घोषणा कर दी थी कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे. उन्होंने जिस तरह से अचानक महागठबंधन से नाता तोड़ कर भाजपा से रिश्ता जोड़ा उस दिन से ही उनका रुतबा खत्म हो गया. यही वजह है कि, अब कोई भी नीतीश कुमार पर कुछ भी बोल देता है."

वरिष्ठ राजद नेता ने कहा कि, "वर्तमान सरकार को लेकर लोग असमंजस में हैं कि ये सरकार चलेगी या नहीं. क्या बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे या क्या बिहार में कोई और सरकार बन जाएगी. अगर लोगों के मन में भ्रम है तो जाहिर तौर पर बिहार सरकार के प्रशासन और प्रशासनिक अधिकारियों के मन में भी यही सवाल उठ रहा है. इसे और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है नीतीश कुमार की चुप्पी से."

