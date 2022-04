पटना: बोचहां विधानसभा उपचुनाव की मतगणना (Bochaha By Election Result) जारी है. वहीं, उपचुनाव में अपने लिए आशातीत सफलता की उम्मीद लगाए राष्ट्रीय जनता दल (RJD Reaction On Victory Of Bochaha Assembly Seat) का ये मानना है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव के साथ है और A TO Z पर मुहर लग गई है. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि इस उपचुनाव में बिहार की जनता ने ये दिखा दिया है कि लालटेन की रोशनी फैलेगी.

ये भी पढ़ें- Bochahan assembly By Election: मतदान के बाद अब जीत को लेकर दावों का दौर शुरू

प्रवक्ता एजाज अहमद ने जदयू और बीजेपी पर हमला करते हुए कहा कि जनता इन पार्टियों के झांसे में नहीं आने वाली है. जनता अब इनकी असलियत जान चुकी है. इस जीत के साथ ही तेजस्वी यादव के एटूजेड पर और मुहर लग गई है. उन्होंने कहा कि बिहार में इतने घोटाले हुए हैं. इन सारी बातों को जनता ने देखा और समझा. यही वजह है कि बोचहां विधानसभा में आरजेडी को जीत हासिल होगी.

ये भी पढ़ें: बोचहां उपचुनाव में सभी मतदान केंद्रों पर होगी पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती, DM ने कहा- वेब-कास्टिंग की भी व्यवस्था

बता दें कि बिहार के बोचहां विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में राजद और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर की बात कही जा रही थी. लेकिन दूसरे राउंड से ही राजद बीजेपी से आगे है और लगातार बढ़त बनाए हुए है. 14 वें राउंड की काउंटिंग के बाद आरजेडी 21049 वोट से आगे चल रही है. आरजेडी को 46307 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी को 25258 वोट मिले हैं. इस बढ़त को देखते हुए आरजेडी खेमे में खुशी की लहर है.

ये भी पढ़ें: अब क्या करेंगे मुकेश सहनी? बोचहां में जीते तो मिलेगी संजीवनी, वर्ना खेल खत्म!

मुसाफिर पासवान के निधन से सीट खाली: बोचहां विधानसभा क्षेत्र के विधायक मुसाफिर पासवान का निधन 24 नवंबर को हो गया था. वो वीआईपी से विधायक थे. पिछले विधानसभा चुनाव में यह सीट गठबंधन में वीआईपी को मिली थी. मुसाफिर पासवान विधायक बने थे. उनके निधन से यह सीट खाली हुई थी. मुसाफिर पासवान का सभी दलों के नेताओं से बेहतर संबंध था. उन्होंने आरजेडी के कद्दावर नेता रमई राम को 11,268 वोटों के मार्जिन से हराया था. इससे पहले मुसाफिर साल 2005 में आरजेडी के टिकट पर यहां से चुनाव जीते थे. इस विधानसभा क्षेत्र में 22 प्रखंड में 285 मतदान केंद्र हैं, उसमें 12 अप्रैल को मतदान हुआ. आज चुनाव परिणाम घोषित हो रहे हैं. बता दें कि बोचहां विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में कुल 59.20 फीसदी मतदान हुआ था. क्षेत्र में 2.90 लाख मतदाता हैं. वोट देने में इस बार भी युवा व महिलाएं आगे रहीं थीं.

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP