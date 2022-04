पटना: बिहार के मुजफ्फरपुर में बोचहां विधानसभा सीट पर उपचुनाव (Bochahan assembly By election) के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है. परिणाम की घोषणा 16 अप्रैल (Bochahan assembly By Election Counting on April 16) को होगी. उससे पहले इस चुनाव में प्रतिद्वंद्विता कर रहीं राजनीति पार्टियां अपनी-अपनी जीत के दावे (Political Parties Claiming victory in Bochahan) कर रही हैं. सत्तारूढ़ एनडीए जहां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है वहीं आरजेडी अपने प्रत्याशी की जीत के दावे कर रही है.

आजेडी का दावा, हमारी जीत तय: राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन (RJD spokesperson Chittaranjan Gagan) ने कहा है कि उपचुनाव में हमारा प्रत्याशी मजबूत स्थिति में है. हमारी जीत तय है. दूसरे और तीसरे नंबर के लिए भाजपा और वीआईपी में लड़ाई है. उन्होंने बोचहां उपचुनाव को एनडीए सरकार के लिए लिटमस टेस्ट बताया और आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है. चितरंजन गगन ने दावा किया कि बोचहां में सभी वर्ग और समुदाय का व्यापक समर्थन आरजेडी को मिला है.

आरजेडी प्रत्याशी चुनाव जीतने जा रहे हैं. राजद प्रवक्ता ने मतदान और मतगणना के बीच लम्बे अन्तराल पर सवाल उठाया. राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद ने दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मुद्दाें पर आधारित राजनीति को जनता पसंद करती है. बोचहां उपचुनाव में राजद को सभी वर्ग एवं लोगों का समर्थन मिला है.

राजद का दावा हवा-हवाई: भाजपा प्रवक्ता अरविंद सिंह (BJP spokesperson Arvind Singh) ने कहा है कि राजद नेता दिवास्वप्न देख रहे हैं. बोचाहा में भाजपा प्रत्याशी की जीत होगी. पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार के नाम पर वहां की जनता ने मतदान किया है. राजद नेताओं के सपने पूरे होने वाले नहीं हैं.

सभी दलों ने झोंकी पूरी ताकत: इस चुनाव को लेकर एनडीए, आरजेडी, वीआईपी सहित अन्य दल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी. इस चुनाव में कुल 13 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे. वैसे मुख्य मुकाबला एनडीए, वीआईपी व राजद के बीच माना जा रहा है. यह उपचुनाव राज्य के दो सबसे बड़े दलों बीजेपी और राजद के बीच प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है. प्रचार में सभी दलों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी. प्रचार के अंतिम दिन मुख्यमंत्री और बिहार में एनडीए के नेता नीतीश कुमार जहां बीजेपी प्रत्याशी बेबी कुमारी के लिए वोट मांगने पहुंचे थे. वहीं, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव भी कई रैलियां कीं.

भाजपा ने अपने कमोवेश सभी मंत्रियों के अलावा 40 से अधिक विधायकों को प्रचार का जिम्मा दिया था. हर वर्ग के मतदाताओं को साधने के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों को उतारा गया था. भाजपा की ओर से प्रदेश महामंत्री बेबी कुमारी को मैदान में उतारा गया था तो मुकेश साहनी ने रमई राम की पुत्री को टिकट दिया. राजद भी वहां मजबूती से चुनाव लड़ रही. राजद में दिवंगत मुसाफिर पासवान के पुत्र को टिकट दिया. चुनाव संपन्न होते ही अब परिणाम को लेकर दावों का दौर शुरू हो गया है.

