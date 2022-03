पटना: प्रदेश में बढ़ती महंगाई (rising inflation in bihar) को लेकर बिहार विधानसभा (Ruckus In Bihar Assembly ) में आज राजद (RJD protest in bihar Assembly) के सदस्यों ने जमकर हंगामा किया. राजद के विधायको ने साफ साफ कहा कि डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम को अगर सरकार वापस नहीं लेती है तो राजद पूरे बिहार में सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगा. राजद विधायक भाई वीरेंद्र (RJD MLA Bhai Virendra on inflation in bihar) ने कहा कि देश को पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया गया है और मनमाने तरीके से उद्योगपति सभी सामानों के दाम बढ़ा रहे हैं.

बढ़ती महंगाई पर राजद का प्रदर्शन: राजद के मुख्य प्रवक्ता सह विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आम जनता मंहगाई से त्रस्त है और सरकार अपने में मस्त है. लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से खाने पीने का सामान मंहगा हो रहा है. जनता परेशान है. विपक्ष लगातर इस मामले को सदन में भी उठा रहा है लेकिन सरकार कुछ नहीं कर रही है.

"आज हमलोग सदन में सरकार से इस मुद्दे पर बहस करने को कह रहे हैं तो सरकार भाग रही है. अब सड़क पर उतरकर मंहगाई के विरोध में हमलोग बड़ा आंदोलन करेंगे. जबतक सरकार मंहगाई पर रोक नहीं लगाती है तबतक राजद का आंदोलन जारी रहेगा."- भाई वीरेंद्र, राजद विधायक

पेट्रोल-डीजल के दाम में वृद्धि: बिहार में लगातार पेट्रोल-डीजल (Petrol Diesel Price In Bihar) के दाम बढ़ने से आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. 25 मार्च को लगातार तीसरे दिन पटना में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में (Petrol Diesel Price In Patna) इजाफा हुआ था. पिछले कई महीनों से पेट्रोल और डीजल का दाम स्थिर थे. लेकिन पिछले दिनों सरकारी तेल कंपनियों ने दामों में बढ़ोतरी कर दी थी.

सदन में हंगामा: इससे पहले सदन में माले के सदस्यों ने बिहार में लॉ ऑर्डर (CPI ML MLAS Uproar Over Law And Order In bihar assembly ) को लेकर जमकर हंगामा किया. पहले सदन के बाहर हंगामा किया गया फिर कार्यवाही शुरू होने के बाद सदन के अंदर वेल में पहुंचकर नारेबाजी किया गया. विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा (Assembly Speaker Vijay Sinha) के समझाने पर भी माले के सदस्यों ने हंगामा समाप्त नहीं किया. अंत में विजय सिन्हा ने माले सदस्यों पर नाराजगी जताते हुए कड़ी चेतावनी दी और उसके बाद भी नहीं मानने पर मार्शल के माध्यम से सभी माले सदस्यों को विधानसभा से बाहर (cpi ml mlas out from bihar assembly by marshall ) निकाल दिया.

