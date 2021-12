पटना: कोरोना के नए वेरिएंट ओमीक्रोन (Omicron Alert In Patna) के संभावित खतरे को देखते हुए बिहार सरकार ने पटना जू (Patna Zoo Closed On New Year Celebration) और पटना के पार्कों (All Parks Closed In Patna Till 2 January) को 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रखने का आदेश दिया है. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये निर्णय लिया गया है. सरकार के इस फैसले का पटनावासियों ने स्वागत किया है.

नए साल में लोगों की भीड़ एक जगह जमा न हो इसका ख्याल रखते हुए यह बड़ा फैसला लिया गया है जिसका लोगों ने स्वागत किया है. राज्य में कोरोना के 47 नए केस (Bihar Corona Update) मंगलवार को सामने आए थे. प्रदेश में 137 दिन बाद इतनी बड़ी संख्या में केस मिले हैं और बिहार में अब एक्टिव केस की संख्या 150 पार कर गयी है. पटना जू में आये लोगों का भी कहना है कि, सरकार का निर्णय अच्छा है.

लोगों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत

"पहली जनवरी को परिवार के साथ जू घूमने का प्रोग्राम था लेकिन अब नहीं घूम पाएंगे. निराश तो हूं लेकिन जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है, फैसला लेना जरूरी था. फैसले का मैं स्वागत करता हूं."- राजीव कुमार ,स्थानीय निवासी

वहीं स्कूली छात्राओं ने भी सरकार के फैसले को अच्छा फैसला करार दिया है. छात्राओं का कहना है कि, लोग मानते नहीं है और बिना मास्क के ही पटना जू और पार्कों में आते हैं इसलिए जू और पार्कों को बंद करना जरूरी था.

"सरकार का फैसला सही है. जो लोग ये कहते हैं कि, मस्ती नहीं कर पाएंगे उन्हें हम सलाह देंगे कि घर में रहकर जश्न मनाएं. इन दिनों लोग बहुत लापरवाह हो गए हैं. कोरोना फैला तो हमें ही इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. लॉकडाउन लगा तो स्कूल फिर से बंद हो जाएंगे."- अर्पणा कुमारी, छात्रा

आपको बता दें कि, नए साल का जश्न मनाने के लिए पटना जू में 26 दिसंबर से ही अग्रिम टिकट की बुकिंग शुरू कर दी गई थी. अब उनके टिकट के पैसे वापस किये जायेंगे. कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई और मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण के स्तर पर एक आदेश जारी किया गया.

आदेश के अनुसार पटना जू और पार्कों को 31 दिसंबर से 2 जनवरी तक बंद रखा जाएगा. यह आदेश ओमिक्रोन के संभावित खतरे को लेकर जारी किया गया है. नए साल के जश्न में भीड़ भाड़ की स्थिति कहीं नहीं बने इसको लेकर भी कई तरह की बात सरकारी आदेश में कही गई है. नए साल को लेकर कई जगहों पर जश्न मनाने की तैयारी की जा रही थी. लेकिन इस फैसले के बाद अब नए साल का जश्न थोड़ा फीका जरूर हो जाएगा.

