पटनाः नया साल का आगाज होने में महज चंद घंटे ही बचे हैं. बिहार की राजधानी पटना में हर कोई अपने-अपने हिसाब से नए साल को सेलिब्रेट (Celebration Of New Year In Patna) करने में जुटा है. पटना की सड़कों पर युवाओं की टोली साल के आखिरी दिन 31 दिसंबर को अपने नए और पुराने दोस्तों से मिलते नजर आई. नए साल के आगमन को लेकर ईटीवी भारत ने पटना के कई युवाओं से बात की. जहां उन्होंने (Patna People Openion On New Year) बताया कि अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर इस साल अपनी जिंदगी में सुधार लाने का संकल्प लिया है.



ये भी पढ़ेंः Happy New Year 2022: नए साल के वेलकम के लिए पटना तैयार, पाबंदी के बीच ऐसे होगा सेलिब्रेशन

पटना के राजा बाजार इलाके की रहने वाली स्तुति कुमारी बताती हैं कि वो जो भी काम करती हैं, वह ठीक ढंग से नहीं कर पाती. चाहे वह घर का हो या फिर पढ़ाई का. स्तुति ने बताया की वर्ष 2022 में वह संकल्प लेती हैं कि आने वाले नए साल में वह अपनी इस बुरी आदतों से छुटकारा पा लेंगी. वर्ष 2022 में कुछ नया और अच्छा काम करने का संकल्प लिया है.

देखें वीडियो

वहीं, स्तुति की दोस्त श्वेता बताती हैं कि वो इस वर्ष संकल्प लेती हैं कि वह जल्दी किसी से क्लोज नहीं होंगी. उनकी सबसे बड़ी कमजोरी वर्ष 2021 में रही है कि वह जल्द ही किसी व्यक्ति विशेष से अट्रैक्ट हो जाती हैं और उनके क्लोज हो जाती हैं. वर्ष 2022 में वह संकल्प लेती हैं कि आगे अब बिना जाने पहचाने किसी से ज्यादा नहीं मिलेगीं.

ये भी पढ़ेंः पटना में न्यू ईयर सेलिब्रेशन की तैयारी, जानें होटल्स में इस बार क्या है खास

पटना के बोरिंग रोड की रहने वाली स्वीटी कहती हैं कि उनकी सबसे बुरी आदत ये है कि वह अपने दिल की बात घर में अपनों से नहीं बोल पाती हैं. 2022 में वह कोशिश करेंगी कि वह अपने दिल की बात अपने परिवार और अपने लोगों से खुलकर करें. शिक्षा के मामले में इस वर्ष वह अपनी नॉलेज और बढ़ाने का प्रयास करेंगी.

किदवईपुरी इलाके के रहने वाले राहुल कहते हैं पिछले साल उन्हें लगा है कि उनमें परिपक्वता की थोड़ी कमी है. वर्ष 2022 में वह अपने आप को परिपक्व करने की कोशिश जरूर करेंगे. पूरे डिसिप्लिन के साथ वो सभी अहम कार्यों को पूरा करेंगे.



वहीं, शिल्पी बताती हैं कि पिछले वर्ष संक्रमण के दौर में गुजारना पड़ा है और इस साल भी संक्रमण का काफी तेजी के साथ फैलाव हो रहा है. शिल्पी ने इस वर्ष संकल्प लिया है कि वह अपने साथ-साथ अन्य लोगों को भी मास्क के साथ संक्रमण से बचने के उपाय के बारे में जागरूक करेंगी.

पटना के ही रहने वाले अभिनव कुमार बताते हैं कि इस वर्ष किन्हीं कारणों से अपने पढ़ाई पर वह पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाए. वह संकल्प लेते हैं कि वर्ष 2022 में अपनी पढ़ाई पर पूरा मन लगाकर समय देंगे. अभिनव कहते हैं आगे उन्हें आईपीएस बनना है. इसके लिए उन्होंने 2022 में संकल्प लिया है कि वो इसके लिए कड़ी मेहनत करेंगे.





ये भी पढ़ेंः पटना में नए साल के जश्न की तैयारी, इस बार क्रूज जहाज पर होगी मस्ती

वहीं, बैंक में काम करने वाली पूजा बताती हैं कि उन्होंने जो कार्य 2021 में नहीं किया उसे 2022 में जरूर पूरा करेंगी. प्राइवेट जॉब में काम करते हुए जो अचीवमेंट उन्हें 2021 में नहीं मिला, उसे 2022 में अपने मेहनत के जरिए हासिल करेंगी.

बता दें कि बिहार की राजधानी पटना के लोग इस बार नए साल का जश्न धूमधाम से मनाने के लिए तैयार हैं. हालांकि इस बार भी कोविड के नए वेरिएंट ओमीक्रोन का खौफ है. इसे लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन भी जारी की है. लेकिन पटना के कई होटलों ने इस बार स्पेशल अरेंजमेंट कर रखा है, ताकि लोग न्यू ईयर का आगाज बेहतर तरीके से कर सकें. साथ इस बार गंगा नदी के बीच क्रूज जहाज पर भी मस्ती करने की तैयारी है.



ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP