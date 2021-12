पटनाः नया साल आने में अब कुछ ही दिन बाकी है. इसलिए 2021 को विदा करने और 2022 का शानदार वेलकम करने के लिए पटनावासियों ने तैयारी शुरू कर दी है. बच्चे बूढ़े और जवान सभी अपने ग्रुप और फ्रेंड्स सर्किल के साथ नए साल के जश्न की तैयारी (Preparations Of New Year Celebration In Patna) में मश्गूल हैं. युवाओं के लिए इस बार नए साल की पार्टी मनाने के लिए गंगा नदी पर क्रूज जहाज (Cruise Ship On Ganga) भी तैयार है.

नए साल का जश्न मनाने के लिए पटना के पार्क में बुकिंग शुरू कर दी गई है. तो कई लोग होटलों में भी नया साल मनाएंगे, इसके लिए भी बुकिंग शुरू है. शहर में कई जगहों पर हाईलेवल पार्टी की भी प्लान की गई है. जहां पर कई सेलिब्रिटी या कलाकार धमाल मचाने के लिए पहुंचेंगे. वहीं शहर के एनआईटी घाट पर क्रूज जहाज के ऑर्गेनाइजर की तरफ से डीजे विथ लाइव एंकर, डांसिंग विथ इंटरटेनमेंट की प्लानिंग की गई है. पटनावासियों के लिए इस बार खास मौका है कि वो 31 दिसंबर की नाइट और फर्स्ट जनवरी गंगा के बीचो बीच जहाज पर मनाएंगे. इसके लिए विशेष इंतजाम किया गया है. जिसकी बुकिंग भी जोर शोर पर चल रही है.

क्रूज के संचालक मुकेश कुमार ने बताया कि क्रिसमस और नए साल को लेकर के अभी से ही बुकिंग शुरू हो गई है. बहुत सारे लोग 12:00 से 3:00 और 3:00 से 6:00 में बुकिंग करा रहे हैं. बता दें कि एनआईटी घाट पर तीन क्रूज है. एक छोटा, एक बड़ा और एक मध्यम, तीनों का अलग-अलग रेट है. लोग अपने जेब के अनुसार सीट बुकिंग भी कर रहे हैं. मध्यम क्रूज जहाज का पर एक पर्सन के लिए 150, बड़ा क्रूज जहाज का 300 रुपये टिकट है. उन्होंने बताया कि क्रूज के सभी जहाजों पर लाइट और डीजे की व्यवस्था है. ताकि लोग नए साल पर संगीत डांस का भी लुफ्त ले सकें. उन्होंने बताया कि बड़े क्रूज जहाज के लिए 12000 में 3 घंटे की बुकिंग हो रही है.



वहीं, लोगों का कहना है कि कोरोना काल के बाद न्यू इयर का ये जश्न काफी धमाकेदार होने वाला है. नए साल के आगमन की तैयारी में जुटी दीपशिखा ने बताया कि कोरोना काल के कारण बढ़िया से पार्टी फंक्शन सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे, पिछले साल घर में रहना पड़ा, ऐसे में इस बार पूरे जोश के साथ हमलोग तैयारी कर रहे हैं. श्रद्धा ने बताया कि नए साल सेलिब्रेट करने के लिए लोग अपने अपने अंदाज से जगह का डिसाइड करते हैं, कुछ लोग अपने परिवार के साथ, तो कई लोग अपने दोस्तों के साथ नए साल को मनाते हैं.

बता दें कि नए साल 2022 के जश्न के लिए होटल की बुकिंग भी शुरू हो गई है. कई लोग 31 दिसंबर की रात शानदार पार्टी का आयोजन करते हैं और रात 12 बजे के बाद नए साल के प्रवेश के साथ ही बधाई देना शुरू करते हैं, तो कई लोग पहले दिन का स्वागत करते हैं. जबकि कई लोगों को नए साल की पूर्व संध्या पर अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ घर ही रहना पसंद करते है. वहीं, कुछ लोग नया साल सेलिब्रेट करने के लिए नई-नई जगह तलाश करते हैं. ऐसे में इस बार लोगों को गंगा के बीचो बीच पिकनिक मनाने के लिए क्रूज जहाज भी तैयार है.



