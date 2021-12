पटना: राजधानी वासी नए साल के स्वागत (Happy New Year 2022) का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. ऐसे में होटल से लेकर पार्क तक में नए साल के दौरान खास इंतजामात (Special preparations for New Year celebration) देखने को मिलेंगे. जहां एक तरफ गंगा के बीच जहाज (Cruise Ship On Ganga in Patna) पर नया साल मनाने को लेकर तैयारी की गई है. वहीं शहर के होटल, क्लब रेस्टोरेंट और कैफे तक सजकर तैयार हो चुके हैं.

यह भी पढ़ें- पटना में नए साल के जश्न की तैयारी, इस बार क्रूज जहाज पर होगी मस्ती

शहर के होटलों में 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी के लिए कई प्रकार की तैयारी की गई है. नए साल के स्वागत में कोई कमी ना हो इसके लिए होटल संचालकों के तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं. खानपान की व्यवस्था से लेकर डीजे पर डांस, तमाम चीजों का खास प्रबंध किया गया है.

न्यू ईयर में होटल्स की तैयारी

कई होटलों में तो भोजपुरी सिनेमा जगत की अभिनेत्रियों को भी नए साल के मौके पर खास कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है.पटना शहर में नामचीन होटलों में जैसे पनाश ,मौर्या ,गार्गी ग्रांड, होटल पाटलिपुत्र एग्जॉटिका में 31 दिसंबर की रात के लिए विशेष ऑफर निकाला गया है.

इन तमाम होटलों में कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए 31 दिसंबर की शाम की जश्न की तैयारी की गई है. हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण बड़े-बड़े कलाकार इस बार शहर में नहीं बुलाए जा रहे हैं. कोरोना के कारण कार्यक्रम इस बार भी भव्य नहीं होगा, भीड़ ज्यादा न हो इसका ध्यान खास तौर पर रखा जाएगा.

कोरोना के चलते पिछले साल लोगों को नए साल के जश्न से महरूम रहना पड़ा था. हालांकि राजधानी के कुछ होटल कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर चिंतित हैं और सरकार के आदेश को लेकर असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है. लेकिन इन सबके बाद भी राजधानी के कई होटल ऐसे हैं जो नए साल का आगाज बेहतर ढंग से करने के लिए तैयारी करने में लगे हैं.

राजधानी के गार्गी होटल में डांस और अनलिमिटेड फूड के साथ भोजपुरी एक्ट्रेस रानी चटर्जी लोगों के साथ नए साल के जश्न में शामिल होंगी. होटल प्रबन्धन ने बताया कि, होटल के सभी फ्लोरों में विशेष प्रबन्ध होंगे. जबकि बच्चों के लिए भी किड्स जोन बनाये गए हैं. जबकि होटल पनास के प्रबंधन ने बताया कि, उनके यहां नजराना के नाम से कार्यकम का आयोजन किया जा रहा है.

"कपल, सिंगल और बच्चों के लिए अलग अलग रेट में प्रबन्ध किये गए हैं.अनलिमिटेड फ़ूड,डांस मस्ती के साथ लोगों के रहने की भी व्यवस्था की गई है. कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर बाहर से किसी सेलेब्रेटी को नहीं बुलाया गया है. हालांकि डांस डीजे दिल्ली से और सूफी संगीत का भी विशेष प्रबंध है."- श्रीदि गोस्वामी, होटल पाटलिपुत्र एग्जॉटिका मैनेजर

होटल पाटलिपुत्रा एग्जॉटिका में 3999 रुपये में कपल, सिंगल के लिए 2199 रुपये और बच्चों के साथ 999 में सबकुछ उपलब्ध है. जबकि कोलकाता से बेहतरीन डांसरों के ग्रुप को लोगों के मनोरंजन के लिए बुलाया गया है. होटल पनास में भी 4000 हजार रुपये कपल के लिए, 2500 रुपये सिंगल के लिए रेट रखे गए है, जिसमें लोगों को सबकुछ अनिलिमिटेड मुहैया कराया जाएगा.

वहीं होटल बिलिस में भी भोजपुरी के स्टार गायक राकेश मिश्रा अपने गाने और डांस से लोगों के नए साल के जश्न में चार चांद लगाएंगे. यही नहीं होटल में 2799 रुपये देकर लोग शामिल हो सकते हैं, जहां अनिलिमिटेड फ़ूड और डांस मस्ती का लुफ्त उठा सकेंगे. राजधानी में होटलों के अलावे कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में भी डांस डीजे और अनिलिमिटेड फ़ूड का प्रबंध किया गया है. लेकिन इस दौरान लोगों को कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन भी करना होगा.

होटल लेमन ट्री के प्रबंधक द्वारा बताया गया कि, नए साल के जश्न को लेकर लेमन ट्री में कोई व्यवस्था नहीं की गई है. सामान्य दिनों की भांति यहां पर जो भी ग्राहक पहुंचेंगे उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था रखी गई है.

कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पटना शहर के सभी होटलों में गीत संगीत और भरपूर व्यंजन की व्यवस्था नए साल को लेकर की गई है. उसके साथ-साथ एंट्री गेट पर ही थर्मल स्कैनिंग की जाएगी. सैनिटाइजर की व्यवस्था भी होगी. साथ ही मास्क पहनकर के ही न्यू ईयर की पार्टी में लोग शामिल हो सकते हैं.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP