पटनाः बिहार में कोरोना की तीसरी लहर (Third Wave Of Corona) के दौरान कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती जा रहा है. अब पटना महावीर मंदिर न्यास के सचिव आचार्य किशोर कुणाल भी कोरोना (Kishore Kunal Corona Positive In Patna) की चपेट में आ गए हैं. कोरोना जांच के उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इसके बाद वे होम आइसोलेशन में चले गये हैं.





दरअसल, पहली और दूसरी लहर के बाद अब कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर राजधानी पटना में ही देखने को मिल रहा है. जहां प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री, कई मंत्रियों और नेताओं के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद आचार्य किशोर कुणाल भी कोरोना संक्रमित हो गए. इसके बाद वह भी होम आइसोलेशन में चले गए हैं.

हालांकि बढ़ते संक्रमण के कारण राज्य सरकार ने 6 जनवरी से 21 जनवरी तक नाईट कर्फ्यू लगा दिया है. मंदिर, हाल, मॉल, पार्क आदि को बन्द करा दिया है. महावीर मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए बंद है. इस दौरान मंदिर के पुजारी निर्धारित समय अनुसार आरती, भोग इत्यादि संपन्न कर रहे हैं. फिर भी पटना में हर रोज संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. राजधानी पटना ही नहीं बल्कि कई जिलों में भी कोरोना विस्फोट होना शुरू हो गया है. डॉक्टर से लेकर के आम लोग भी संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं.

बता दें कि उपमुख्यमंत्री तार किशोर प्रसाद और रेणु देवी के अलावा पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, मंत्री अशोक चौधरी, सुनील कुमार, संतोष सुमन, जनक राम, अमरेंद्र प्रताप सिंह, अवधेश नारायण सिंह, शाहनवाज हुसैन, अश्वनी चौबे, नित्यानंद राय, अनुपम कुमार, ललन सिंह, मदन मोहन झा समेत कई और मंत्री भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं.

अब तक प्रदेश में 3000 से ज्यादा मामले पॉजिटिव मिले हैं. पटना में करीब 14 सौ लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. प्रदेश के 8489 एक्टिव मामलों में 5074 एक्टिव मामले पटना में ही है. बीते 24 घंटे में पटना में 1314 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें 20 डॉक्टर भी शामिल है.

एनएमसीएच के 12 चिकित्सक, आईजीआईएमएस के 5 चिकित्सक और पीएमसीएच के तीन चिकित्सकों की रिपोर्ट शुक्रवार को पॉजिटिव आई. इसी के साथ एनएमसीएच में इस साल अब तक पॉजिटिव पाये गये चिकित्सकों की संख्या 300 से अधिक हो गई है. पटना जिले में ही लगभग 400 चिकित्सक अभी कोरोना पॉजिटिव हैं.

