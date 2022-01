पटना: बिहार में कोरोना (Bihar Corona Update) की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है. जदयू कार्यालय में भी कोरोना (JDU Office Closed After Getting Corona Positive ) के कई केस मिले हैं. गार्ड के साथ ही ऑफिस स्टाफ में भी कोरोना संक्रमण मिलने के बाद जदयू कार्यालय को फिलहाल बंद कर दिया गया है. आम लोगों की एंट्री (Ban On Entry Of People In JDU Office) पूरी तरह से रोक दी गई है.

जदयू कार्यालय में एक स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद मंगलवार को सभी गार्ड और स्टाफ का कोरोना जांच किया गया. जांच में गार्ड के साथ कुछ और लोग पॉजिटिव पाए गए हैं. उसके बाद जदयू कार्यालय में फिलहाल पूरी तरह से बाहर के लोगों के प्रवेश को रोक दिया गया है.

पटना JDU कार्यालय में फूटा 'कोरोना बम'

सोमवार को मुख्यमंत्री के जनता दरबार में भी कई लोग कोरोना पॉजिटिव मिले थे. 6 फरियादियों के साथ 14 लोग पॉजिटिव मिले थे और जीतन राम मांझी का परिवार भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है. बिहार में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं. जदयू कार्यालय में भी कोरोना विस्फोट हुआ है. एहतियात के तौर पर सबकी जांच की गई और कार्यालय को भी फिलहाल बंद कर दिया गया है. कार्यालय को सैनिटाइज भी किया गया.

बता दें कि बिहार में एक्टिव मामलों की संख्या 1300 से अधिक हो गई है. इसमें 100 से अधिक पटना के चिकित्सक भी शामिल हैं. ऐसे में चिकित्सा जगत के विशेषज्ञों का दावा है कि बिहार में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है. यह समय से काफी पहले आया है. ऐसे में अब लोगों को सावधान और सतर्क हो जाने की आवश्यकता है.

वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार ( CM Nitish Janta Darbar ) में लगभग एक दर्जन लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं. खबरों की मानें तो पहले 6 फरियादी कोरोना संक्रमित पाए गए थे लेकिन बाद में जानकारी दी गई कि, होटल मौर्य से खाना बनाने पहुंचे 5 कर्मचारी और सुरक्षा में तैनात 3 जवान भी संक्रमित पाए गए हैं. ऐसे में कुल 14 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं.

