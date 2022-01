नयी दिल्ली/पटनाः जाप प्रमुख पप्पू यादव (Pappu Yadav On corona And Lockdown) ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ऑमिक्रॉन (Corona New Variant Omicron) के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. इसे लेकर खास अहतियात बरतने की जरूरत है. सरकार को चुनावी रैलियों और अंतरराष्ट्रीय विमानों पर रोक लगानी चाहिए. लॉकडाउन लगाना सही नहीं है.

पप्पू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार को यूरोप से सीख लेने की जरूरत है. जिसमें कहा कि ऑमिक्रॉन को लेकर पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं है. उसको दिनचर्या में शामिल करके इससे लड़ने की जरूरत है. देश में कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है. इसकी कोई जरूरत नहीं थी. नाइट में ऐसे भी ठंड में कोई बाहर नहीं निकलता. दुकानें और मॉल शाम को ही बंद कर दिए जाते हैं.

'ऐसी भी खबर आ रही है कि लॉकडाउन लग सकता है. सभी दुकानें, मॉल को देर रात तक खोला जाए. लॉकडाउन बिल्कुल न लगे. नहीं तो लोग बेरोजगारी, गरीबी और भुखमरी से मर जाएंगे. केंद्र सहित राज्य सरकारें अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए जनता में भय का माहौल पैदा ना करें. सिस्टम को दुरुस्त करे'. पप्पू यादव, जाप प्रमुख

बिहार सरकार को भी बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत करने की जरूरत है. दूसरी लहर के दौरान साफ दिखा था कि ऑक्सीजन सिलेंडर, अस्पतालों में बेड, दवाइयों की भारी कमी थी. जिनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट सेंटर की शुरुआत पटना में हुई है. लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा समय बताएगा.



जाप प्रमुख ने कहा कि पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं. लगातार नेताओं की रैलियां जारी हैं. कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं. इससे और कोरोना विस्फोट होगा. इसलिए रैलियों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए. जब आम जनता को लेकर सरकार नियम बना रही है तो खुद के लिए नियम कानून नेता क्यों नहीं बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय विमानों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए. दूसरे राज्यों और देशों से भी आकर लोग कोरोना फैला रहे हैं. ट्रेसिंग, टेस्टिंग पर ध्यान देने की जरूरत है.



बता दें कि कोरोना का नया वेरिएंट ऑमिक्रॉन (Omicron) तेजी से पैर पसार रहा है. अब तक देश भर में 1,530 ऑमिक्रॉन संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं. वहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 33,750 नए मामले सामने आए हैं जबकि इस दौरान 123 लोगों की मौत हुई है.

