पटना: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला (Security lapse of CM Nitish in Bakhtiyarpur) और उसके बाद जदयू नेता की हत्या (JDU Leader Shot Dead In Danapur) से एक बार फिर से कानून व्यवस्था ( Law And Order In Bihar) को लेकर सवाल उठने लगे हैं. बिहार में सत्ताधारी दल जेडीयू और बीजेपी के विधायक नीतीश मॉडल और योगी मॉडल पर आमने सामने दिख रहे हैं. बिहार में लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर बीजेपी ने भी चिंता जताई है. साथ ही योगी मॉडल को बिहार के लिए जरूरी बताया है तो वहीं जदयू का कहना है कि नीतीश मॉडल सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होना चाहिए.

बीजेपी ने बिहार मे योगी मॉडल को बताया जरूरी: बीजेपी विधायक निकी हेंब्रम ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति चिंताजनक है. उत्तर प्रदेश में योगी ने जिस प्रकार से कार्रवाई की है, उसी तरह से यहां भी गंभीरता से कार्रवाई करने की जरूरत है. वहीं बीजेपी विधायक विनय बिहारी ( Vinay Bihari on Yogi model in Bihar) ने कहा कि बिना योगी मॉडल के अब बिहार में स्थिति सुधरने वाली नहीं है. तो वहीं जदयू के विधायक पंकज मिश्रा का कहना है कि योगी मॉडल नहीं नीतीश मॉडल ही चलेगा. बिहार ही नहीं पूरे देश में नीतीश मॉडल की जरूरत है. योगी मॉडल से काम नहीं चलने वाला है.

"छोटे शहर से लेकर बड़े शहर तक हर जगह आपराधिक घटनाएं हो रही हैं. सब को गंभीरता से सोचने की जरूरत है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त कियाा जाए. योगी मॉडल जिस प्रकार से यूपी में सफल रहा है बिहार में भी उसे लागू होना चाहिए. इस पर विचार करने की जरूरत है."- निकी हेंब्रम, बीजेपी विधायक

"कानून को सख्त करना पड़ेगा. उत्तर प्रदेश में योगी जी जिस प्रकार से कार्रवाई कर रहे हैं, उसे बिहार में भी लागू करना पड़ेगा. क्योंकि लोगों की धारणा बनती जा रही है कि सभी नेता चोर हैं. जो स्थिति बन रही है उसमें योगी मॉडल के अलावा दूसरा कोई मॉडल चलने वाला नहीं है. बिहार में बुलडोजर चलाना ही पड़ेगा."-विनय बिहारी, बीजेपी विधायक

जदयू ने कहा- 'नीतीश मॉडल ही चलेगा': वहीं जदयू का साफ कहना है कि कानून व्यवस्था को लेकर योगी मॉडल नहीं नीतीश मॉडल ही चलेगा. जदयू विधायक पंकज मिश्रा का कहना है कि पूरे देश में नीतीश मॉडल की जरूरत है योगी मॉडल से काम नहीं चलने वाला है. बता दें कि इससे पहले भी जेडीयू ने आरोप लगाते हुए कहा था कि लॉ एंड आर्डर के नाम पर बीजेपी नीतीश कुमार की छवि खराब कर रही है.

"पूरे देश में नीतीश मॉडल की जरूरत है. योगी मॉडल की कोई जरूरत नहीं है. मुख्यमंत्री का नीतीश मॉडल ही चलेगा. सब नीतीश मॉडल ही चाहते हैं. बिहार ही नहीं पूरे देश में लोग नीतीश मॉडल ही चाहते हैं."- पंकज मिश्रा, जदयू विधायक

CM की सुरक्षा में चूक: पटना के बख्तियारपुर बाजार से होकर उनका काफिला गुजर रहा था, जहां एक कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री रुके थे. वहां वो एक मूर्ति पर माल्यार्पण कर रहे थे. इसी दौरान एक युवक सुरक्षाकर्मियों को पीछे करते हुए अचानक उनके पास पहुंच गया और हमला कर दिया. हमले के बाद वहां अफता-तफरी मच गई. वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने फौरन युवक को हिरासत में ले लिया. घटना के बाद एक क्षण के लिए नीतीश कुमार घबरा गए. हालांकि, तुरंत उन्होंने खुद को संभाला. उनकी सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने युवक को पीटना चाहा तो मुख्यमंत्री ने मना कर दिया.

जदयू नेता की हत्या: बिहार के दानापुर में अपराधियों ने सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड (JDU) के नेता और दानापुर नगर परिषद के उपाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या (JDU Leader Shot Dead In Danapur) कर दी गई. मामला सत्ताधारी दल के नेता से जुड़े होने के कारण घटना को लेकर हड़कंप मचा हुआ है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं क्या बिहार में नीतीश कुमार का इकबाल खत्म हो गया है.

क्या यही है बिहार का सुशासन? : बता दें कि बिहार में अपराध की बढ़ती घटनाएं नीतीश कुमार की सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही हैं. बढ़ते अपराध को लेकर विपक्षी सरकार को घेर रहे हैं तो वहीं सहयोगी बीजेपी के नेता भी इसे लेकर सवाल उठाते रहे हैं. क्योंकी नीतीश कुमार के बिहार में हवलदार की थाने में मॉब लिंचिंग हो जाती है, मुख्यमंत्री के होम डिस्ट्रिक्ट में खून की होली खेली जाती है, इतना ही नहीं लोगों को तेजाब से नहला दिया जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यही है बिहार का सुशासन? कानून व्यवस्था को लेकर योगी मॉडल और नीतीश मॉडल पर जेडीयू और बीजेपी के नेता आमने सामने दिख रहे हैं.



