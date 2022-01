पटना: दिल्ली में भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में शामिल होने के बाद पटना पहुंचे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री एवं वरिष्ठ बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने पटना एयरपोर्ट पर एक बार फिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार (BJP government will be formed again in UP ) बनाने का दावा किया है. वहीं, बिहार एनडीए में तकरार पर उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार पूरे 5 साल चलेगी. बीजेपी और जदयू का गठबंधन बना रहेगा. भाजपा के केंद्रीय टीम की बैठक दिल्ली में हुई थी, उसमें हमने भी हिस्सा लिया है.

शाहनवाज हुसैन ने कहा कि, उत्तर प्रदेश में चुनाव है. 5 चरणों के चुनाव को लेकर उम्मीदवार के नाम तय किये गये हैं. छठे और सातवें चरण के लिए फिर से केंद्रीय टीम की बैठक होगी. उसके बाद नाम तय किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में फिर से इस बार योगी की सरकार बनने जा रही है और उसमें कहीं से कोई शक नहीं है. साथ ही जब उनसे पूछा गया कि बिहार में विधान परिषद की सीटों को लेकर एनडीए में तालमेल हुआ है कि नहीं तो उन्होंने कहा कि इस पर भी बैठक हुई थी, बातचीत हो गई है. बहुत जल्द ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जाएगी. बिहार में एनडीए में विधान पारिषद चुनाव को लेकर पूरी तरह से एकजुटता है.





वहीं, उन्होंने बिहार में विपक्षी दलों पर भी तंज कसा और कहा कि जिस तरह से विपक्षी दल सरकार में आने का ख्वाब देख रहे हैं. उनका ख्वाब अधूरा ही रह जाएगा. बिहार में एनडीए पूरी तरह से एकजुट हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार लगातार विकास का काम कर रही है. विपक्ष के लोग कुछ भी कहें, लेकिन हम दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार की सरकार वर्ष 2025 तक चलेगी. कहीं से कोई दिक्कत वर्तमान सरकार में नहीं है.

