पटना : राजधानी पटना के सिटी अनुमंडल के (Crime In Patnacity ) सबलपुर के पास शुक्रवार को एक व्यक्ति ने अपने पेट में चाकू मारकर सुसाइड की कोशिश ( Man Stabs Himself in Patna ) की. इस दौरान बाजार में अफरा-तफरी का माहौल हो गया. इस दौरान पेट में चाकू लगा हुआ व्यक्ति सड़क पर घूम रहा था. जिसके बाद लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय थाने को दी.

वहीं, सूचना मिलते ही नदी थाना इलाके की पुलिस ने व्यक्ति को पकड़ लिया. इस दौरान उसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो गए. जिसके बाद से पुलिस उसे भीड़ से बचाकर इलाज़ के लिए NMCH अस्पताल में भर्ती कराया है. सरफिरे अधेड़ की पहचान सबलपुर निवासी अशोक तिवारी के रूप में हुई है. पूरी घटना पटना क़े नदी थाना क्षेत्र के सबलपुर इलाके की है.

शख्स ने खुद को चाकू मारकर की सुसाइड की कोशिश

परिजनों के मुताबिक अशोक सरफिरा इंसान है. गुस्सा में कुछ भी कर गुजरता है. वहीं, बीच सड़क पर अपने आप को चाकू मारकर सड़क पर चिल्लाने लगा. जहां स्थानीय लोगों ने नदी थाना की पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए संबलपुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना के नालंदा मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में रेफर कर दिया.

इस मामले को लेकर नदी थाना प्रभारी से बात करने पर उन्होंने मामला की पुष्टि करते हुए कहा कि जिस व्यक्ति ने खुद अपने पेट में चाकू मारकर आत्महत्या करने का प्रयास किया वह मानसिक रूप से विक्षिप्त है. वहीं, मामले पर पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने कहा कि , घटना की जानकारी हमें नहीं है. फिर भी हम जानकारी ले रहे हैं.

