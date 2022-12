पटना : राजधानी पटना से सटे बिहटा थाना क्षेत्र के अमहरा गांव स्थित नवनिर्मित अपार्टमेंट के ठेकेदार की बड़ी (Negligence of the contractor of the apartment) लापरवाही सामने आई है. यहां बिना सुरक्षा इंतजाम के काम कर रहे मजदूर की एक हादसे में मौत हो गई है. मृतक मजदूर की पहचान बिहार के वैशाली जिला के फतेहपुर थाना क्षेत्र के राघोपुर नगर गामा गांव निवासी स्व. डमर राय का 55 वर्षीय पुत्र अशर्फी राय के रूप में हुई है. मौत के बाद मजदूर के परिजन एवं साथी मजदूरों ने मुआवजे को लेकर काम ठप कर दिया और हंगामा करने लगे. स्थानीय पुलिस प्रशासन की टीम मौके पहुंची और काफी मशक्कत के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडलीय अस्पताल दानापुर भेजा.



लकड़ी का प्लाई सर पर गिरने से मौत : वैशाली जिला निवासी मृतक मजदूर अशर्फी राय एक दिन पूर्व गांव से लौटकर बिहटा के अमहरा गांव स्थित नवनिर्मित अपार्टमेंट में पहुंचा था. बिना सुरक्षा इंतजाम के बिना काम कर रहा था. इसी दौरान चौथे तल्ले लकड़ी का प्लाई उसके सर पर गिरा. जिसके बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इधर मौत के बाद आक्रोशित मृतक के परिजन ने शव को रखकर मुआवजे को लेकर अपार्टमेंट में काम ठप कर दिया और हंगामा करने लगे.



"एक दिन पूर्व अपने गांव के चाचा और अन्य साथी के साथ काम करने बिहटा के अमहरा स्थित नवनिर्मित अपार्टमेंट में काम करने पहुंचे थे. अचानक लकड़ी का प्लाई मेरे पिताजी के सर पर गिरा और मौत हो गई जब कंपनी के ठेकेदार से मुआवजे को लेकर बात की गई तो आनाकानी करने लगा और धमकी देने लगा कि पुलिस को सूचना दिया तो हाल बुरा होगा." -अमित कुमार, पुत्र



"थानाक्षेत्र के अमहरा गांव स्थित नवनिर्मित अपार्टमेंट में काम करने के दौरान एक मजदूर की मौत की सूचना प्राप्त हुई. पुलिस की गश्ती टीम मौके पर पहुंची और मुआवजे को लेकर हंगामा कर रहे मजदूर को शांत कराया. शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है. मृतक मजदूर के परिजनों के तरफ से अभी फिलहाल कोई लिखित आवेदन थाने में नहीं दिया गया है. लिखित आवेदन आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी."-सनोवर खान, बिहटा थानाध्यक्ष