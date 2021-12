पटना: राजधानी पटना में आग लगने की घटना (Fire Incident in Patna) सामने आई है. पटना में शॉर्ट सर्किट से मकान में आग (Fire broke out in house in Patna) लग गई. आग लगने के बाद पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल हो गया, आनन-फानन में अगलगी की घटना की सूचना लोगों ने स्थानीय थाने के साथ-साथ अग्निशमन विभाग को दी. मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों ने भी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है.

दरअसल, पटना का कदम कुआं थाना क्षेत्र के पश्चिमी लोहानीपुर इलाका स्थित नारायण कुमार के मकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर सामने वाले घर को भी अपनी जद में ले लिया. इसे देख आसपास के मकानों में मौजूद लोग अपने-अपने मकानों से बाहर निकल कर भागने लगे और इलाके में रहने वाले बच्चे बचाओ बचाओ कर अपने-अपने घरों से बाहर की ओर भाग निकले.

वहीं, इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आनन-फानन में कदम उठाने के साथ-साथ अग्निशमन विभाग को इस अगलगी की घटना की जानकारी दी. मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के कर्मियों के द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद प्लास्टिक के गोदाम में लगी आग (Plastic warehouse fire) पर काबू पाया गया. हालांकि, इस घटना में जान माल की हानि नहीं हुई है. आग से लाखों का नुकसान (Loss of lakhs due to fire) होने का अंदाजा लगाया गया है.

मौके पर मौजूद स्थानीय युवक राहुल ने बताया कि अचानक शार्ट सर्किट से लगी आग के कारण इलाके में अफरा-तफरी मच गई. आनन-फानन में स्थानीय लोगों ने अपने-अपने घरों से पानी फेंककर आग को बुझाने का प्रयास किया. बावजूद इसके आगे ने विकराल रूप धारण कर लिया. मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के कर्मियों ने आग पर काबू पाया. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इस पूरे मामले की जानकारी बिजली विभाग को दे दी. मामले की जानकारी मिलते ही बिजली विभाग ने पूरे इलाके की बिजली काट दी, जिससे एक बड़ी घटना होने से बच गई.

