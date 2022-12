पटना: बिहार में कोहरे के कारण पटना एयरपोर्ट पर विमान लगातार देरी (flights delayed due to fog) से पहुंच रहा है. एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी कम (low visibility at Patna airport) होने के कारण कल देर रात दिल्ली से से पटना आनेवाली स्पाइस जेट की विमान को डायवर्ट (Spice jet flight Diverted Patna to kolkata) कर दिया गया. जिसकी वजह से ये विमान पटना एयरपोर्ट की जगह कोलकाता एयरपोर्ट पर उतारा गया.

विजिबिलिटी कम होने के कारण हो रही है समस्या: पटना एयरपोर्ट के रनवे पर विजिबिलिटी कम होने के कारण विमानों के परिचालन में विलंब हो रहा है. कल रात 10:00 बजे जब स्पाइसजेट का विमान दिल्ली से पटना आ रही थी लेकिन महज 400 मीटर विजिबिलिटी होने के कारण स्पाइसजेट के इस विमान को कोलकाता के लिए डायवर्ट कर दिया गया. बताया जा रहा है कि विमान पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने के साथ ही हवा में 10 मिनट तक चक्कर लगाती रही लेकिन विजिबिलिटी कम होने के कारण एयर ट्रेफिक कंट्रोल में लैंडिंग की इजाजत नहीं दी गई.

लगातार देरी से चल रही है विमान: स्पाइस जेट की विमान संख्या 8721 में दिल्ली से पटना आनेवाली इस विमान में 120 यात्री थे. जिसे कोलकाता डायवर्ट कर उतारा गया. इसके अलावा कल पटना एयरपोर्ट पर देरी से आने वाली विमानों की संख्या 110 रही. जिसमें स्पाइसजेट का पटना बेंगलुरु विमान 9 घंटे देर से पटना एयरपोर्ट पर पहुंची. वहीं स्पाइसजेट का दिल्ली-पटना विमान 7 घंटे लेट से पहुंची. इसके अलावा कल विस्तारा का विमान दिल्ली से पटना डेढ़ घंटे लेट से पहुंची है. दिल्ली से पटना आने वाले अधिकांश विमान 1 घंटे की ज्यादा देरी से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा. हैदराबाद से पटना आने वाला विमान और पुणे से पटना आने वाले विमान भी 55 मिनट देरी से पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा है.

