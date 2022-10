पटना(मनेर): बिहार की राजधानी पटना के मनेर में अवैध बालू खनन (Illegal Sand Mining In Maner Patna) को लेकर एक बार फिर से गोलीबारी (Crime In Patna) हुई है. दानापुर अनुमंडल के मनेर थाना क्षेत्र के चौरासी के पास दो गुटों में (Firing Between Two Group In Maner Patna) 12 घंट तक जमकर गोलीबारी (Firing In Patna). इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है. इस गोलीबारी से आसपास के गांवों में दहश का माहौल है.

वर्चस्व को लेकर मनेर में फिर गरजी बंदूकें : बताया जाता है कि मनेर-बिहटा थाना क्षेत्र के सीमा इलाके में अवैध बालू खनन को लेकर अचानक दो पक्षों के लोग आमने-सामने हो गए. जिसके बाद दोनों पक्षों के लोगों में वर्चस्व को कायम रखने और बालू घाट पर कब्जा को लेकर ताबड़तोड़ गोलीबारी की. यह गोलीबारी शनिवार की रात से लेकर अहले रविवार की सुबह तक लगातार गोलीबारी होते रही. जिसे लेकर सोन नदी के किनारे के गांवो के लोगो के बीच दहशत की स्थिति बनी रही.

दो गुटों में 12 घंटे तक चली गोलीबारी : जानकारी के मुताबिक, घटना में अब तक की किसी के हताहत होने की सूचना नही है. लोगो का कहना है कि एक पक्ष के द्वारा अवैध खनन के बाद बालू ढोने वाले नाविक से वसूली की जा रही थी. इस बीच पूर्व के रंगदारी वसूली करने वाले गिरोह ने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए 12 घंटे तक जमकर गोलीबारी की. जिससे एक बार फिर से इलाके में दहशत का माहौल है.

बालू का अवैध खनन जारी, रोकने में प्रशासन नाकाम: ग्रामीणों ने बताया कि प्रशासन द्वारा अवैध बालू के वर्चस्व को लेकर प्रशासन ने कोशिश नाकाम साबित हो रही है. सोन नदी के किनारे तस्वीरें बताती है कि अभी भी घाट पर हथियार के बल पर बालू खनन धड़ल्ले से जारी है. हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद बिहटा, मनेर और कई थानों की पुलिस ने सोन नदी के इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया, लेकिन इसमें किसी की भी गिऱफ्तारी की सूचना नहीं है.