पटना: राजधानी पटना से सटे बिहटा थाना क्षेत्र के अमनाबाद सोन बालू घाट (Amnabad Son Balu Ghat) पर अवैध खनन एवं बालू के वर्चस्व को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ था. इसके 24 घंटे बीतने के बाद बिहार सरकार के खनन मंत्री रामानंद यादव (Bihar Mining Minister Ramanand Yadav) अपने विभाग के अधिकारियों के साथ घटनास्थल पहुंचे. जहां पर गांव के ग्रामीणों ने मंत्री को पूरी घटना की जानकारी दी. साथ ही इन दिनों जिस तरह से अमनाबाद सोन बालू घाट पर बालू माफिया के द्वारा किसानों की जमीन को हड़प कर अवैध खनन किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी मंत्री को किसानों ने दी.

सोन बालू घाट पर पहुंचे खनन मंत्री : इस दौरान माले पार्टी के फुलवारीशरीफ से विधायक गोपाल रविदास एवं पालीगंज विधानसभा से विधायक संदीप सौरव भी मौजूद थे. घटना को लेकर खनन मंत्री रामानंद यादव ने घटनास्थल का मुआयना किया और विभाग के अधिकारियों को कई दिशा-निर्देश भी दिए. गौरतलब है कि बीते एक दिन पूर्व बिहटा थाना क्षेत्र के अमनाबाद सोन बालू घाट पर बालू के वर्चस्व को लेकर दो गुटों में जमकर गोलीबारी हुई जिसमें पुलिस के द्वारा अब तक चार लोगों की मौत बताया गया है. लेकिन पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने केवल एक मौत की पुष्टि की है. साथ ही घटनास्थल से लगभग हजारों की संख्या में गोली का खोखा बरामद किया गया है. घटनास्थल पर कई जगह पर खून के धब्बे भी पुलिस ने देखे हैं.

'बालू घाट पर जो घटना हुई है उसको लेकर ग्रामीणों एवं किसानों से बातचीत किया गया है जो भी समस्या ग्रामीणों की है, वह लिखित में ग्रामीण देंगे तो उस पर जरूर कार्रवाई की जाएगी. साथ ही अवैध खनन को लेकर सरकार रणनीति तैयार कर रही है और समीक्षा भी कर रही है. जल्द ही अवैध खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई की जाएगी.' - रामानंद यादव, खनन मंत्री, बिहार सरकार

पटना में अवैध बालू खनन को लेकर फायरिंग : अवैध खनन को लेकर जब मंत्री ने बालू घाटों पर कई पोकलेन मशीन को देखा तो उन्होंने साफतौर पर कहा कि सरकार की तरफ से बालू खनन को लेकर टेंडर भी निकाला जाता है लेकिन जब हमने घटनास्थल का जायजा लिया, उस वक्त कोई भी अवैध खनन नहीं कर रहा था. गौरतलब है कि बिहार में एक तरफ जहां एनजीटी बालू के खनन पर रोक लगा रखा है तो दूसरी ओर बालू के अवैध खनन को लेकर आए दिन हत्या या अपराध की घटनाएं सामने आ रही है. एक बार फिर बालू के अवैध खनन को लेकर दो गुटों में जमकर गोलीबारी हुई (clash Between two groups in patna). जिसमें चार लोगों की मौत की पुष्टि पुलिस ने की है, जबकि इस घटना में कई लोगों के गोलीबारी में घायल होने की सूचना मिली है.

बालू खनन विवाद के फायरिंग में 4 लोगों की मौत : पूरी घटना पटना जिले के बिहटा थानाक्षेत्र के अमनाबाद सोन नदी बालू घाट की है. जहां अमनाबाद बालू घाट पर बालू के अवैध खनन को लेकर दो गुटों में खूनी वर्चस्व आए दिन होती रहती है. फिलहाल घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव की तलाश में जुट गई है. मृतक की पहचान पटना जिले के मनेर थानाक्षेत्र के शत्रुघ्न, हरेंद्र और लालदेव के रूप में हुई है, जबकि चौथे मृत मजदूर की पहचान भोजपुर जिला के चांदी थाना क्षेत्र निवासी विमलेश कुमार सिंह उर्फ गोरेलाल के रूप में हुई है.