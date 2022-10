सारण: बिहार के सारण में पुलिस प्रशासन द्वारा सारण के कई बालू घाटों पर छापेमारी (Raids On Many Sand Ghats Of Saran) की गई. इस घटना की जानकारी मिलते ही अवैध बालू कारोबार करने वाले बालू माफिया वहां से भाग खड़े हुए. जिले में सिंघिया घाट और मथुरा घाट जो डोरीगंज और अवतार नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, इन घाटों पर जिला प्रशासन, खनन विभाग और परिवहन विभाग आज सुबह से ही कार्रवाई की. इस कार्रवाई में दो लोडर को परिवहन विभाग ने जब्त कर अवतार नगर थाने में खड़ा कर दिया है.

सारण में अवैध बालू खनन को लेकर बड़ी कार्रवाई : सारण मोटर यान निरीक्षण संतोष कुमार ने बताया कि मथुरा घाट से 1,39,000 घन फीट बालू और सिंधिया घाट से 6,12,000 घन फीट बालू को जब्त किया गया है. गौरतलब है कि जिले में बालू के अवैध उत्खनन और ओवर लोडेड बालू लदे ट्रकों पर लगातार खनन विभाग और परिवहन विभाग के साथ पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता है लेकिन उसके बाद भी इस अवैध कारोबार में कमी नहीं आ रही है.

'यह कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी. इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर बालू का अवैध कारोबार जारी है. हालांकि आज से राज्य सरकार ने बालू की बिक्री खोल दिया है लेकिन इसके बावजूद भी लगातार अवैध कारोबार फल-फूल रहा है. जहां से बालू लोड हो रहा है, वहीं पर ही सख्त कार्रवाई की जाए तभी इस तरह का अवैध कारोबार रूकेगा.' - संतोष कुमार, मोटर यान निरीक्षक, सारण