पटना: बिहार विधानसभा का बजट सत्र का (Bihar Budget Session 2022) आज 16वां दिन है. प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए भाकपा माले के विधायकों ने सदन के बाहर और अंदर (Protest For Law And Order In Bihar Assembly) जमकर नारेबाजी की. माले सदस्यों ने पुलिस हिरासत में आरोपी की मौत पर सवाल उठाते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा. माले सदस्यों ने सरकार से पूरे मामले की न्यायिक जांच कराने की मांग की.

विधानसभा में माले विधायकों का प्रदर्शन: बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर माले सदस्यों ने सरकार को घेरने की कोशिश की.आज भी माले के सदस्यों ने सदन के बाहर और अंदर कानून व्यवस्था को लेकर जमकर नारेबाजी की. माले विधायक अजीत कुशवाहा ने बेतिया में पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत और नालंदा के हिलसा की घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा और जांच की मांग की.

बेतिया की घटना को लेकर विधानसभा में नारेबाजी: माले विधायक अजीत कुशवाहा ने बेतिया की घटना को लेकर कहा कि पुलिस प्रशासन का क्या रवैया है इसी से पता चलता है कि पुलिस कस्टडी में आरोपी की मौत हो जाती है और पुलिस कहती है कि मधुमक्खी काटने से मौत हो गई. हिलसा में आम लोगों पर केस कर दिया गया. माले सदस्यों ने कार्यवाही शुरू होने से पहले पोस्टर लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया. जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सदन के अंदर भी माले सदस्यों ने पोस्टर लेकर पहुंच गए. विधानसभा अध्यक्ष ने मार्शल को पोस्टर लेने का निर्देश दिया.

