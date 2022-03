.

पटना: बिहार विधानसभा का बजट सत्र (Bihar Legislature Budget Session) चल रहा है. आज लगातार विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की कोशिश (Opposition protest in Bihar Assembly) कर रहा है. बुधवार को विधानसभा के बाहर सीपीआई माले के सदस्यों ने होली के मौके पर बिहार में जहरीली शराब से हुए मौत (Death Due To Poisonous Liquor In Bihar) के मामले को लेकर जमकर हंगामा किया और सरकार को सदन में इसपर जवाब देने की मांग की. सीपीआई माले के विधायक मनोज मंजिल (CPI ML MLA Manoj Manzil) ने कहा कि आज भगत सिंह का शहादत दिवस है. हम मांग करते है कि भगत सिंह को राष्ट्र नायक घोषित किया जाय और इसको लेकर आज सदन में प्रस्ताव लाना चाहिए. उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार शराबबंदी में भी जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है और सरकार चुप्पी साध रखी है. सरकार जानबूझकर सत्ता संरक्षित शराब की तस्करी करवा रही है और जहरीली शराब से हुए मौत को प्रशासन झुठलाने का काम कर रहा है, जो कि गलत है. देखें वीडियो..