पटना: बिहार विधानसभा का बजट सत्र (Bihar Legislature Budget Session) चल रहा है. आज लगातार विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की कोशिश (Opposition protest in Bihar Assembly) कर रहा है. हाल के दिनों में बिहार में जहरीली शराब पीने से मौत (Death Due To Poisonous Liquor) के मामले को लेकर जमकर हंगामा किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग (Demand for Resignation from CM Nitish Kumar) की. हालांकि जेडीयू नेता और बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार (Rural Development Minister Shravan Kumar) ने मामले में सरकार की बचाव किया है. उन्होंने कहा कि बिहार में न तो किसी को शराब बेचने की इजाजत है और न ही शराब पीने की अनुमति है. लिहाजा जो लोग भी इस धंधे में संलिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी.

जांच रिपोर्ट का इंतजार करें: श्रवण कुमार ने कहा कि पूरे मामले में प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है. जांच भी हो रही है और जो जांच रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर कठोर कदम उठाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि विपक्ष भले ही तमाम तरह के आरोप लगा रहा है लेकिन जब तक जांच की रिपोर्ट सामने नहीं आ जाती है, तब तक सच्चाई कैसे पता चलेगी. हमारी सरकार किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है.

जहरीली शराब से मौत मामले पर हंगामा: जहरीली शराब के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा. विधानसभा अध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों को अपनी सीट पर बैठने की सलाह दी. इस मामले में संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जवाब दिया. विजय चौधरी ने कहा कि गृह विभाग के बजट पर चर्चा होगी और उसमें सदस्य अपनी बात रख सकते हैं. यह सुनते ही विपक्षी सदस्य वेल में पहुंचकर लगातार नारेबाजी करने लगे और सीएम नीतीश से इस्तीफे की मांग करने लगे. आरजेडी के सदस्यों ने कहा कि 'नीतीश कुमार गद्दी छोड़ो.

कार्यवाही स्थगित: विपक्षी सदस्यों ने जहरीली शराब से मौत मामले में मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की भी मांग की है. हंगामे के बीच विधानसभा की कार्यवाही 2:00 बजे तक के लिए स्थगित (Bihar Legislative Assembly Adjourned) कर दी गई. बता दें कि बिहार में कथित जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 41 हो गई है. भागलपुर, बांका, मोतिहारी और सिवान में जहरीली शराब ने तांडव मचाया हुआ है. शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब धड़ल्ले से बिक रही है.

भागलपुर में 22 लोगों की संदिग्ध मौत: भागलपुर जिले में 22 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है. जिले में विश्विद्यालय थाना क्षेत्र और नवगछिया के भवानीपुर ओपी थाना क्षेत्र में शराब से ज्यादातर मौतें हुईं हैं. दर्जनभर से ज्यादा लोग यहां बीमार हैं. जहरीली शराब से मौत और दर्जनों लोग के बीमार होने की सूचना से पूरे इलाके में अभी भी खलबली मची हुई है. प्रशासन ये जानने में जुटा है कि इतनी संख्या में हुई मौत की असल वजह जहरीली शराब है या कुछ और?

बांका में 13 लोगों की संदिग्ध मौत: बांका में भी 13 लोगों की संदिग्ध मौत हुई है. परिवार वालों की मानें तो इनकी मौत जहरीली शराब पीने से हुई है. वहीं पुलिस और प्रशासन की टीम ने डीएम और एसपी के नेतृत्व में जांच की है. प्रशासन की टीम ने पाया कि मौतों की वजह बीमारी है. प्रशासन ने दावा किया है कि ये सभी मौतें बीमारी की वजह से हुईं हैं. खुद प्रशासन की टीम ने मरने वालों के घर पहुंचकर जानकारी इकट्ठा की है. सवाल इस बात का है कि यही प्रशासन जब किसी की मौत होती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने का इंतजार करती है, लेकिन इस मामले में अपनी इंटरनल रिपोर्ट पर भरोसा करके ये कह दिया कि मौत बीमारी से हुई है. फिर सवाल उठता है कि क्या प्रशासन के जांच का आधार 'पोस्टमार्टम रिपोर्ट' है या 'इंटरनल सर्वे'?

मधेपुरा में 3 लोगों की संदिग्ध मौत: मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र में एक ही गांव के कई लोग बीमार पड़ गए. जिसमें अब तक तीन लोगों की मौत हो गई. वहीं कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं. मौत जहरीली शराब पीने से ही हुई है इसकी पुष्टि प्रशासन ने अभी तक नहीं की है.

सिवान में 3 लोगों की संदिग्ध मौत: वहीं, सिवान में भी तीन लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत बताई जा रही है. मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरावे गांव और छोटपुर गांव के ग्रामीणों ने खरीदकर जहरीली शराब का सेवन किया था. परिवार वालों का आरोप है कि इन सभी की मौत की वजह जहरीली शराब ही है. सिवान में एक मृतक की पत्नी सिंगरीया देवी मीडिया को बोतल दिखाकर बता रही है कि मेरे पति की मौत इस बोतल की शराब पीने से हुई है. वृद्ध महिला ने कहा कि उल्टी हुई, फिर पेट दर्द हुआ, फिर मौत हो गई. पर बार-बार कुरेदने के बाद भी शराब का नाम लेने से डर रही है. इस केस में भी प्रशासन कुछ भी बोलने से बचता दिख रहा है. अभी भी दो लोगों का इलाज जारी है.

