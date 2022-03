पटना: बिहार विधानसभा के बजट सत्र (Bihar Legislative Assembly) के दौरान सीएम नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा के बीच हुई बहस (Speaker Vijay Sinha Issue ) को लेकर विपक्ष के साथ ही बीजेपी के विधायकों ने भी अब खुलकर अपनी ही सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. बीजेपी के विधायक हरि भूषण ठाकुर बचौल ( Hari Bhushan Thakur Attacked Nitish Government) ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम लोग मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं. हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी मान सम्मान के लिए ही कोप भवन में हैं.

BJP विधायक का सरकार पर बड़ा हमला: हरि भूषण ठाकुर ने कहा कि बिहार में जंगलराज है, अफसरशाही हावी (Bureaucracy in Bihar) है. यहां तक कि कोरोना काल में भी लोगों को मृत्यु प्रमाण पत्र बिना पैसा दिए नहीं मिला था. बीजेपी की तरफ से अब तक का सरकार पर सबसे बड़ा हमला है. हरि भूषण ठाकुर ने तो यहां तक कहा कि हम लोग भी तैयार हैं. दरअसल बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा (Speaker Vijay Sinha) और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के बीच सोमवार को हुई तीखी नोकझोंक को लेकर मंगलवार को बिहार विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा (Opposition Protests in Bihar Assembly) जारी रहा. स्पीकर से माफी मांगने को लेकर विपक्ष सीएम से मांग कर रहा है.

"मान सम्मान की बात है. विधायिका के सम्मान के लिए हम और हमारे अध्यक्ष जी लड़ रहे हैं. बिहार में जंगलराज से भी बुरी स्थिति बन गई है. हमलोग भी तैयार हैं सक्षम हैं. अध्यक्ष जी को सभी पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने सम्मान के साथ आसन में बैठाया था और आज वे कोप भवन में चले गए हैं. उनके मान सम्मान का सुरक्षा किया जाए. अफसरशाही खत्म होना चाहिए. पता कर लीजिए कोरोना का मृत्यु प्रमाण पत्र किसी को बिना पैसा के मिला है?"- हरि भूषण ठाकुर, बीजेपी विधायक

जब विधानसभा में भड़क गए CM नीतीश : दरअसल, लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा (Misbehave with Speaker Vijay Sinha in Lakhisarai) के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले को लेकर विपक्षी दलों और बीजेपी के विधायक लगातार सदन में हंगामा कर रहे थे. ऐसे में सोमवार को सीएम ने सदन में कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है. बार-बार इस तरह से इस मुद्दे को सदन में उठाना सही नहीं है. हम न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं. विशेषाधिकार समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी, हम उस पर जरूर विचार करेंगे और देखेंगे की कौन सा पक्ष सही है. इस दौरान सीएम और विधानसभा अध्यक्ष (Debate Between CM Nitish Kumar and Speaker Vijay Sinha ) के बीच तीखी बहस हुई थी.

