पटना: सोमवार को बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा (Speaker Vijay Sinha) और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के बीच हुई तीखी नोकझोंक को लेकर एक ओर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं सत्ता पक्ष अब सफाई देने में जुट गया है. प्रभारी मंत्री बिजेंद्र यादव से पूरक प्रश्न पूछने वाले बीजेपी विधायक अरुण शंकर (BJP MLA Arun Shankar) ने कहा कि चूकि ये विषय विशेषाधिकार समिति के पास है, इसलिए सीएम को लगा होगा कि बार-बार इसे क्यों सदन में उठाया जाता है.

'नाराजगी की वजह सीएम ही जानें': अरुण शंकर ने कहा कि घटना दुखद है. विधायकों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार है. किसी मामले में क्या कार्रवाई हुई है, यह भी सदस्यों को जानने का अधिकार है. हम लोगों ने गलत कुछ भी नहीं पूछा है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने इसे किस रूप में लिया, यह तो वही बता सकते हैं. एक बात हो सकता है कि मामला विशेषाधिकार समिति के पास है. इसलिए मुख्यमंत्री को लगता है कि क्यों बार-बार सदन में इस विषय को लाया जा रहा है, शायद इसकी नाराजगी होगी.

'सदन ऐसे नहीं चलेगा': सीएम की ओर से 'सदन ऐसे नहीं चलेगा' कहने पर बीजेपी विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐसा क्यों कहा, इस बारे में वे ही बता सकते हैं. वे मुझसे संसदीय परंपरा के बहुत अधिक जानकार रहे हैं. सदन की गरिमा गिरने के विपक्ष के आरोपों पर उन्होंने कहा कि अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कुछ बात आई है तो उससे सदन की गरिमा गिरने का कोई सवाल नहीं है. इससे बहुत विषय साफ हुआ है.

"मुख्यमंत्री ने किस प्रकार से बातों को लिया, ये वही बता सकते हैं लेकिन हमने जो पाया है उसमें कहीं से कुछ नहीं था. हां एक बात हो सकती है कि चूकि ये विषय विशेषाधिकार समिति के पास है, इसलिए मुख्यमंत्री को लगा होगा कि बार-बार इसको सदन में क्यों खींचकर लाया जाता है लेकिन जब सदन में आया है तो हमने जो पूरक किया, वह बिल्कुल सटीक था और मंत्री को उसका जवाब देना चाहिए था"- अरुण शंकर, विधायक, भारतीय जनता पार्टी

स्पीकर-सीएम में नोकझोंक: दरअसल लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा (Misbehavior with Speaker Vijay Sinha in Lakhisarai) के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले को लेकर विपक्षी दलों और बीजेपी के विधायक लगातार सदन में हंगामा कर रहे हैं. ऐसे में सीएम ने कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है. बार-बार इस तरह से इस मुद्दे को सदन में उठाना सही नहीं है. हम न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं. विशेषाधिकार समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी, हम उस पर जरूर विचार करेंगे और देखेंगे की कौन सा पक्ष सही है. इस दौरान सीएम और विधानसभा अध्यक्ष (Debate Between CM Nitish Kumar and Speaker Vijay Sinha ) के बीच तीखी बहस हुई.

