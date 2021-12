पटना: राजधानी पटना से सटे पंडारक में शादी समारोह में शामिल होने गये नवनिर्वाचित मुखिया, एएसआई और मुखिया के समर्थक को शनिवार देर रात गोली मार दी गयी थी. इस घटना में सभी घायलों की इलाज के दौरान मौत (Murder of Mukhiya and ASI in Pandarak ) हो गयी. वहीं, इस गोलीकांड को अंजाम देने के बाद भाग रहे अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज सामने आया (CCTV Footage Found in Mukhiya and ASI Murder Case) है. जिसमें तीन लोग हथियार लहराते हुए भाग रहे हैं.

नवनिर्वाचित मुखिया प्रियरंजन कुमार, एएसआई राजेश कुमार और बाबूलाल को गोली मारकर भाग रहे अपराधियों का सीसीटीवी फुटेज आने के बाद पुलिस अपराधियों को चिह्निंत कर रही है ताकि घटना के कारण का पता लगाया जा सके. हालांकि अभी तक पीड़ित परिवार की तरफ से प्राथमिकी नहीं दर्ज करायी गयी है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

बता दें कि बाढ़ थाना इलाके में बाजितपुर रोड स्थित एक मैरिज हॉल के गेट पर शनिवार देर रात शादी समारोह से लौटने के दौरान नवनिर्वाचित मुखिया, एएसआई समेत तीन लोगों को बदमाशों ने गोली मारी थी. इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. इधर गोली लगने से तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया.

जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया. निजी अस्पताल में इलाज के दौरान नवनिर्वाचित मुखिया प्रियरंजन कुमार और एएसआई राजेश कुमार की मौत हो गयी. वहीं, एक अन्य घायल बाबूलाल जिसका इलाज चल रहा था, उसकी भी रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गयी.

