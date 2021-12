पटना: राजधानी पटना के पंडारक में मारे गये नवनिर्वाचित मुखिया प्रियरंजन कुमार और एएसआई राजेश कुमार का रविवार को पोस्टमार्टम पीएमसीएच (Post-Mortem of Mukhiya and ASI in PMCH) हो गया. इस दौरान मृतक मुखिया के परिजन और उनके समर्थक के अलावा एएसआई राजेश कुमार के परिजन और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे. पुलिस लाइन में एसएससी पटना उपेंद्र कुमार शर्मा की मौजूदगी में गार्ड ऑफ ऑनर देकर मृतक एएसआई राजेश कुमार को आखिरी सलामी (Guard of Honor Given to ASI Killed in Pandarak) दी गई. वहीं, गोलीकांड में घायल तीसरे व्यक्ति की इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गयी.

ये भी पढ़ें- पश्चिमी चंपारण में OLX पर बाइक बेचने का इश्तेहार देकर ठग लिए 46 हजार, केस दर्ज

इस मामले में पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि अभी तक पीड़ित पक्ष की तरफ से एफआईआर दर्ज नहीं करवायी गयी है. एफआईआर दर्ज करवाने के बाद ही इस मामले में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार होगी. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

देखें वीडियो

मृतक मुखिया के भाई कर्मवीर उर्फ लल्लू मुखिया ने घटना का कारण चुनावी रंजिश बताया. उन्होंने पंडारक के पूर्व मुखिया पर इस घटना का अंजाम देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि इलाके में पूर्व मुखिया की दबंगई चलती है. उन्होंने उनके भाई को चुनाव जीतने के बाद जान से मारने की धमकी भी दी थी.

वहीं, पंडारक थाना के प्रभारी यूएसपी यादव ने गोली की घटना का जिक्र करते हुए बताया कि घायल राजेश कुमार और मुखिया को बेहतर इलाज के लिए पटना के निजी अस्पताल लाया जा रहा था. उस दौरान घायल एसआई राजेश कुमार अपने वरीय पदाधिकारियों से कह रहे थे कि सर आप लोग नर्वस नहीं होइएगा. हमको कुछ नहीं होगा. ये कहते-कहते अचानक फतुहा पुल क्रॉस करते ही उनकी सांस थम गयी.

इस पूरे मामले में एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़ित पक्ष के द्वारा अभी एफआईआर नहीं दर्ज करायी गयी है. प्रथम दृष्टया यह घटना चुनावी रंजिश में अंजाम देने की बात सामने आ रही है. पुलिस अपने सूत्रों के द्वारा घटना की जुटाने में जुटी हुई है.

बता दें कि बाढ़ थाना इलाके में बाजितपुर रोड स्थित एक मैरिज हॉल के गेट पर शनिवार देर रात शादी समारोह से लौटने के दौरान नवनिर्वाचित मुखिया, एएसआई समेत तीन लोगों को बदमाशों ने गोली मारी थी. इस वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए. इधर गोली लगने से तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए. जिन्हें इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल लाया गया.

जहां प्राथमिक उपचार करने के बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया. निजी अस्पताल में इलाज के दौरान नवनिर्वाचित मुखिया और एएसआई की मौत हो गयी. वहीं, एक अन्य घायल जिसका इलाज चल रहा था, उसकी भी रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गयी.

ये भी पढ़ें- बिहार का धनकुबेर अधिकारीः छापेमारी में मिली बेशुमार दौलत, नकद सवा दो करोड़... 7 करोड़ के जमीन के कागजात बरामद

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP