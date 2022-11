पटना: बिहार में मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव (Mokama and Gopalganj By Elections) के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम गया है. दोनों सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होगा (By elections Voting on November 3), जबकि 6 नवंबर का मतगणना होगी. वहीं, अपने-अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए आखिरी दिन सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी. डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार किया तो वहीं चिराग पासवान ने भी बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मैदान में उतरकर वोट मांगे. पार्टी उम्मीदवार अब घर घर जाकर वोट मांगेंगे.

मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव: बिहार में गोपालगंज और मोकामा विधानसभा क्षेत्र में होने वाला उपचुनाव बीजेपी और महागठबंधन दोनों के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई मानी जा रही है. मोकामा में अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी आरजेडी की उम्मीदवार हैं, जबकि ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी बीजेपी की प्रत्याशी हैं. वहीं गोपालगंज से महागठबंधन की ओर से आरजेडी ने अपने प्रत्याशी के रूप में मोहन प्रसाद गुप्ता को प्रत्याशी बनाया है, जबकि बीजेपी ने दिवंगत विधायक सुभाष सिंह की पत्नी कुसुम देवी को उम्मीदवार बनाया है. उधर, बसपा ने बड़ा दांव खेलते हुए आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की मामी और साधु यादव की पत्नी इंदिरा देवी को प्रत्याशी बनाया है. दोनों सीटों पर 3 नवंबर को मतदान होंगे, जबकि 6 नवंबर को वोटों की गिनती होगी और उसी दिन नतीजे आएंगे.

नीतीश ने वीडियो संदेश के जरिए किया था आरजेडी कैंडिडेट का प्रचार : सोमवार को सीएम नीतीश कुमार ने 1 मिनट 47 सेकेंड के वीडियो में एक ओर जहां आरजेडी उम्मीदवार नीलम देवी को जिताने की अपील करते दिखें तो वहीं दूसरी तरफ किए गए विकास के कामों को भी गिना रहे थे. उन्होंने कहा कि मोकामा की जनता से उनका घनिष्ठ रिश्ता रहा है. वहां से 5 बार जनता ने उन्हें लोकसभा भेजा था. टाल क्षेत्र में 1600 करोड़ के विकास योजना पर काम कर रहे हैं. योजना के पूरा होते ही मोकामा का कायाकल्प हो जाएगा.

बीजेपी के लिए चिराग ने किया प्रचार: उधर, चिराग पासवान भी गोपालगंज में चुनावी रैली को संबोधित किया. वहां वह बीजेपी कैंडिडेट कुसुम देवी के लिए वोट मांगा. इससे पहले उन्होंने सोमवार को मोकामा में सोनम देवी के लिए रोड शो किया था. उनके साथ नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी मौजूद थे. रोड शो के बाद मोकामा में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाह रही है. आगामी उपचुनाव में कमल खिलने जा रहा है. चिराग पासवान ने नीतीश-लालू गठबंधन पर भी हमला बोला और कहा कि नये गठबंधन में सब कुछ पुराना है. हमारी बीजेपी से कोई सौदेबाजी नहीं हुई है. शीर्ष नेतृत्व से बातचीत हुई है. दो दिन पहले अमित शाह जी से मुलाकात के दौरान ये तय हुआ कि गोपालगंज और मोकामा उपचुनाव में बीजेपी का समर्थन करें.

