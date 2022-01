पटना: बिहार में कोविड के बढ़ते संक्रमण (Corona Cases Increased in Bihar) को देख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रशासनिक अधिकारियों और संगतों के साथ अहम बैठक की. गुरुपर्व में होने वाले कई कार्यक्रम रद्द ( Program Canceled Of Takhat Sri Harimandir ) किए जाएंगे. इस बार दो गुरुओं का प्रकाशपर्व (Prakash Parv Of Guru Gobind Singh Ji In Patna) एक साथ मनाना है. लेकिन राजधानी पटना में कोरोना का भयंकर संक्रमण देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यह फैसला लिया गया है.

यह भी पढ़ें- पटना में प्रकाशपर्व की भव्यता पर लगा कोरोना का ग्रहण! 23 पॉजिटिव केस मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट

पटना साहिब में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व पर निकलने वाली बड़ी प्रभातफेरी और सार्वजनिक चलने वाले लंगर ( Prabhat Pheri And Langar Canceled In Patna) को रद्द कर दिया है. गुरु महाराज का नगर कीर्तन पंच प्यारे की अगुआई में सांकेतिक रूप से निकलेगा. गायघाट से पटना साहिब गुरुद्वारा में नगाड़ा की ध्वनि के साथ नगर कीर्तन पहुंचेगा.

सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा प्रकाशपर्व

ये भी पढ़ें- पटना साहिब गुरुद्वारा में श्रद्धालु ने गुरु गोबिंद सिंह के चरणों में भेंट किया हीरे का हार, इतनी है कीमत

गुरुपर्व में जो भी कार्यक्रम होगा वो सार्वजनिक नहीं बल्कि सांकेतिक सिक्ख धर्मानुसार किया जायेगा. ये बात प्रमुख जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर ए मस्कीन ने कही.

"कोरोना विस्फोट को लेकर यह निर्णय लिया गया है. दोनों डिप्टी सीएम भी पॉजिटिव आए हैं. इन सबको ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम सांकेतिक किए जाएंगे. जो कीर्तन नहीं चली है उन्हें रोकने को कहा गया है."- ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर ए मस्कीन, प्रमुख जत्थेदार, तख्त श्री हरमंदिर पटना साहिब

बता दें कि पटना साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के 355वें प्रकाशपर्व को बेहद भव्यता से मनाने की तैयारी में सिख समाज जुटा हुआ था, लेकिन इसकी भव्यता पर भी कोरोना का ग्रहण लग गया है. कोरोना संक्रमण के बीच प्रकाशपर्व पर पटना साहिब आने वाले सिख संगतों को लेकर प्रशासन सतर्क है.

ये भी पढ़ें- पहले दिन ही बच्चों के वैक्सीनेशन में गड़बड़ी: नालंदा में दो भाइयों को Covaxin की जगह दे दी Covishield

दरअसल, श्री गुरु गोबिंद सिंह सदर अस्पताल द्वारा सोमवार को 502 लोगों की एंटीजन किट से कोरोना की जांच की गई थी, इनमें 60 विभिन्न जगहों से आए सिख संगत भी थे. एसडीओ मुकेश रंजन ने बताया कि जांच रिपोर्ट में कुल 23 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, इनमें 10 सिख संगत हैं. तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब में लगाए गए जांच शिविर में 42 संगतों की जांच में 6, गुरुद्वारा बाल लीला में 14 की हुई जांच में 2 और कंगन घाट स्थित शिविर में 13 की हुई जांच में 2 संगत की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है. इन सभी को गुरु का बाग स्थित आइसोलेशन सेंटर में रखा जा रहा है.

बता दें कि बिहार में कोरोना (Bihar Corona Update) की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है. पटना एनएमसीएच के 72 डॉक्टर और छात्र कोरोना पॉजिटिव (NMCH 72 Doctors and Students Corona Positive) मिले हैं. पिछले तीन दिनों की जांच रिपोर्ट में 168 डॉक्टर और मेडिकल छात्र आरटी-पीसीआर जांच में कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. अधिकांश को सर्दी, खांसी, बुखार और गले में दर्द जैसी शिकायतें है. अधिकांश घरों में क्वारेंटाइन हैं, एनएमसीएच में 7 मरीजों को भर्ती किया गया है, जिनका इलाज चल रहा है. सभी की हालत पहले से बेहतर है.

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP