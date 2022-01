पटना: प्रदेश में कोरोना विस्फोटक रूप ले चुका है और आए दिन संक्रमण के नए मामले पुराने रिकॉर्ड ( Corona broke records in third wave in Bihar) ध्वस्त कर रहे हैं. संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने एक बार फिर से बिहार में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew In Bihar) लगाने के साथ-साथ पाबंदियां बढ़ा दी है. बावजूद इसके संक्रमण की रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है. रोजाना नए मामलों की संख्या में काफी तेजी से वृद्धि हो रही है.

यह भी पढ़ें- 2022 में पहली मौत! पटना में कोरोना से गई एक की जान.. 65 वर्षीय व्यक्ति ने NMCH में तोड़ा दम

मंगलवार को प्रदेश में जहां संक्रमण के 893 नए मामले सामने आए, वहीं बुधवार को राजधानी पटना (Corona Broke Record In Patna) में ही संक्रमण के 1122 नए मामले सामने आए जबकि मंगलवार को राजधानी में 565 नए मामले सामने आए थे.

रिकॉर्ड तोड़ रहा कोरोना

यह भी पढ़ें- NMCH ने पत्र किया जारी, छुट्टी पर गए सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों को काम पर लौटने का निर्देश

प्रदेश में जनवरी महीने में ही संक्रमण तेजी से बढ़ने लगा है. चिकित्सा जगत इसे तीसरी लहर की शुरुआत मान चुकी है. साल 2021 के मार्च-अप्रैल में संक्रमण के जितने मामले सामने आते थे, उतने मामले इस साल जनवरी में ही आने लगे हैं.

जनवरी में कोरोना संक्रमण के मामले: इस वर्ष साल 2022 में 1 जनवरी को प्रदेश में जहां 281 नए मामले सामने आए. वहीं 2 जनवरी को इसकी संख्या बढ़कर 352 हो गई. 3 जनवरी को प्रदेश में कुल नए संक्रमण की संख्या 344 रही. वहीं 4 जनवरी को यह बढ़कर 893 हो गया. 5 जनवरी की बात करें तो राजधानी पटना में ही सिर्फ 1122 नए मामले सामने आए हैं.

ये भी पढ़ें- ..कहीं सुपर स्प्रेडर ना बन जाए NMCH, तीन दिनों में 168 डॉक्टर और छात्र मिले कोरोना पॉजिटिव

विगत 5 दिनों में प्रदेश में 3000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं. वहीं साल 2021 की बात करें तो जनवरी महीने में 1 तारीख से 10 तारीख के बीच लगभग 4200 नए मामले सामने आए थे. साल 2021 में 1 जनवरी को राजधानी पटना में 149 नए मामले सामने आए और नए संक्रमितों की संख्या प्रदेश भर में ढाई सौ से अधिक रही थी.

2021 में जनवरी महीने में पूरे प्रदेश में लगभग 8000 नए मामले सामने आए थे और 31 जनवरी को नए मामलों की संख्या घटकर 67 हो गई थी. साल 2021 में जनवरी से फरवरी के बीच संक्रमण के नए मामलों में डाउनफॉल का ट्रेंड देखने को मिल रहा था लेकिन, इस वर्ष साल 2022 की बात करें तो 5 दिनों में ही 3000 से अधिक नए मामले सामने आ गए हैं. ऐसे में स्टैटिक पर गौर करें तो, 30 जनवरी तक प्रदेश भर में नए मामलों की संख्या बढ़कर के 20,000 से अधिक होने का अनुमान लगाया जा रहा है. कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की शुरुआत मार्च के आखिरी से शुरू हुई थी लेकिन तीसरे लहर की शुरुआत इस वर्ष जनवरी से ही देखने को मिल रही है.

ये भी पढ़ें- Bihar Corona Update: बिहार में कोरोना के 893 नए मामले, अकेले पटना में 565 संक्रमित

राजधानी पटना की बात करें तो, प्रदेश भर में शुरू से कोरोना के मामले में पटना जिला प्रदेश का हॉटस्पॉट बना रहा है. प्रदेश में कोरोना से अब तक 12096 मौतें हुई हैं. इनमें 2789 मौतें सिर्फ पटना में ही हुई है. प्रदेश भर में कोरोना से सर्वाधिक एक्टिव मरीज पटना में ही है और यहां एक्टिव मरीजों की संख्या 2,000 से अधिक है.

वर्तमान समय में पटना के बाद गया सर्वाधिक संक्रमित जिला है, जहां 460 एक्टिव मामले मौजूद हैं. इसके अलावा सभी जगह पर एक्टिव मामलों की संख्या 100 से कम है. प्रदेश भर में अब तक 7.30 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं. इनमें 1.50 लाख लोग पटना में ही संक्रमित हुए हैं.

बता दें कि, कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है और कई माननीय भी संक्रमण की चपेट में आ गए हैं. प्रदेश के दोनों उपमुख्यमंत्री, तीन मंत्री और एक पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान समय में कोरोना की चपेट में हैं और राजभवन और सीएम हाउस के भी कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं. पटना जिला स्वास्थ्य समिति की बात करें तो, डीपीएम समेत आधे दर्जन कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं.

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP