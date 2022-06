पटना:आमतौर पर एक सामान्य मनुष्य के हाथ और पांव में कुल 20 अंगुलियां होती हैं लेकिन अगर किसी के शरीर में 25 अंगुलियां हो तो उसे क्या कहेंगे? दरअसल पटना के रहने वाले मनीष कुमार ऐसे शख्स हैं जिनके हाथ और पांव में कुल 25 (Twenty five fingers to the youth of Patna)अंगुलियां हैं. इनके दोनों हाथों में सात-सात, दायें पैर में 6 और बायें पैर में 5 अंगुली है. शरीर में 25 अंगुलियां होने के कारण मनीष कुमार ने अपना नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड (Limca Book of Records ) और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड (Guinness Book Of World Records) में जोड़े जाने के लिए आवेदन दिया है.

पढ़ें- ये है दुनिया के सबसे लंबे बालों वाली लड़की, रिकॉर्ड की लगाई हैट्रिक

मनीष बनाना चाहते हैं रिकॉर्ड: दरअसल मनीष भारत के दूसरे ऐसे इंसान हैं जिनके शरीर में इतनी ज्यादा संख्या में अंगुलियां हैं. इसके पहले भारत के ही गुजरात के रहने वाले देवेंद्र सुथार एक ऐसे इंसान हैं जिनके हाथ और पांव में कुल 28 उंगलियां हैं. जन्म से ही देवेंद्र सूथर के हाथ और पैरों में 7-7 अंगुलियां हैं. इसके लिए इनका नाम गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है. इसके बाद नायक कुमारी हाथों और पैरों में 31 अंगूठे और अंगुलियों वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं. अब मनीष भी अपना नाम का रिकार्ड (Most Fingers In The World) बनाना चाहते हैं.

सीनियर ने दिया आइडिया: मनीष बताते हैं कि वह अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे. इसकी जानकारी उनको तब मिली जब वह एक प्राइवेट फॉर्म में काम करते थे और वहां पर लोगों ने उनकी अंगुलियों को देखा. वह बताते हैं कि वहां पर उनके एक सीनियर थे, जिन्होंने उन्हें कहा कि तुम्हे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराना चाहिए. मनीष ने पूछा कि यह क्या होता है? तब सीनियर ने ही मनीष का मार्ग प्रशस्त किया.

"गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसा कोई रिकोर्ड भी बनता है यह मुझे पता नहीं था. इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था. सीनियर ने जानकारी दी उसके बाद मैंने इसके लिए क्लेम किया, जिसका रिप्लाई 2011 में मेरे पास आया था लेकिन कुछ कमियों के कारण मामला वहीं अटक गया. मैंने फिर अपना वीडियो भेजा."- मनीष कुमार

'जानकारी के अभाव के कारण अब तक नहीं बना रिकॉर्ड': मनीष ने बताया कि गिनीज बुक की तरफ से मुझे कुछ डॉक्यूमेंट भेजने को कहा गया जिसे मैंने भेजा लेकिन जानकारी का अभाव होने के कारण कुछ डॉक्यूमेंट मैं नहीं भेज पाया. उसके बाद दो हजार अट्ठारह में फिर मैंने अपना आवेदन भेजा और वीडियो भी भेजा. पहली बार मैं वीडियो नहीं भेज पाया था. जब मैंने इस बार आवेदन किया तो मुझे जवाब मिला कि आपका आवेदन प्रोसेस में है. इसके बाद कोविड-19 शुरू हो गया.

गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को भेजा आवेदन: मनीष बताते हैं कि लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास 25 अंगुलियां हैं तुम बहुत भाग्यशाली हो लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ है. वह कहते हैं मुझे कोई खास परेशानी नहीं है लेकिन दो परेशानी है. मेरे साथ पहली परेशानी यह है कि मुझे जूता पहनने में बहुत दिक्कत होती है. मैं चमड़े का जूता नहीं पहन पाता इसलिए स्पोर्ट्स शू पहनता हूं. दूसरी परेशानी समाज को लेकर है. समाज इसे एक अलग नजर से देखता है. मनीष बताते हैं कि उन्होंने लिम्का बुक के लिए भी आवेदन दिया था जिसके बाद उनसे डिजिटल फोटो मांगा गया था. मनीष डिजिटल फोटो नहीं भेज सके जिसके कारण उनका आवेदन रिजेक्ट हो गया था इसलिए इस बार उन्होंने सीधे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को आवेदन भेजा है.

1000 बच्चों में 1 ऐसा मामला आता है सामने: मनीष की 25 अंगुलियां हैं और इसका कारण पॉलीडैक्टली नाम की बीमारी है. ऐसी स्थिति तब बनती है जब गर्भ में 7वें या 8वें हफ्ते में भ्रूण में अधिक अंगुलियां विकसित हो जाती हैं. आंकड़ों के मुताबिक, दुनियाभर में 700-1000 में से एक ऐसा मामला ऐसा होता है. हालांकि प्रेग्नेंसी के दौरान अल्ट्रासाउंड से इसका पता लगाया जा सकता है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP