पटना: कानून-व्यवस्था के मद्देनजर बुधवार को प्रदेश की सभी जेलों में छापेमारी (Raid in jails in Bihar) की गयी थी. यह कार्रवाई जिला प्रशासन और कारा विभाग ने संयुक्त रूप से की थी. छापेमारी के दौरान जेल में कई अनियमिताएं मिली थी. इसके बाद विभिन्न जिलों के जिला पदाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक ने अनियमितता पाए जाने की रिपोर्ट शासन को भेजी थी. विभिन्न जिलों से आयी रिपोर्ट के आधार पर 125 बंदियों को स्थानांतरित किया जा रहा है. जबकि 14 जेल कर्मियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई (Disciplinary action against 14 jail personnel) किये जाने की तैयारी है.

125 बंदियों का ट्रांसफर: बता दें कि जेलों में अनियमिता के बाद 125 बंदियों को अन्यत्र कारा में स्थानांतरण की कार्रवाई की जा रही है. यह कार्रवाई गृह विभाग के निर्देश पर कारा विभाग द्वारा किया जा रहा है. केंद्रीय कारा गया से 32, केंद्रीय कारा बक्सर से 25, मंडल कारा सीतामढ़ी से 20, मंडल कारा से 15, आदर्श कारा बेऊर पटना से 12, मंडल कारा छपरा से 6 शहीद जुब्बा साहनी केंद्रीय कारा भागलपुर से 6, मंडल कारा हाजीपुर से 5, मंडल कारा सासाराम से 3 और विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर से एक कैदी को ट्रांसफर किया जाएगा.

14 कर्मियों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई: दरअसल कारा में गुरुवार को छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित सामग्री की बरामदगी पर 14 कर्मियों को चिह्निंत करके उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है. वहीं, बिहार में बिगड़ती विधि-व्यवस्था के मद्देनजर राज्य सरकार के निर्देश पर गृह विभाग द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों और सभी वरीय पुलिस अधीक्षक को अपने-अपने क्षेत्र में जेलों का सप्ताहिक छापेमारी करने के साथ संयुक्त निरीक्षण और समीक्षा करने का निर्देश दिया है.

छापेमारी से कारा में अवैध गतिविधियों पर लगेगा लगाम: शासन का मानना है कि लगातार छापेमारी से कारा में अवैध गतिविधियों को नियंत्रित किया जा सकेगा. इसके साथ ही बंदियों के अवैध गतिविधियों में शामिल होने अथवा प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ने का प्रयास किये जाने पर उनको चिह्निंत किया जाएगा और ऐसे बंदियों को प्रशासनिक आधार पर जिला अधिकारी के स्तर से दूसरी जेलों में ट्रांसफर किया जाएगा.

