बेतिया: बिहार की विभिन्न जेलों में बुधवार को औचक छापेमारी की गयी. इसी क्रम में पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया मंडल कारा और बगहा मंडल उपकारा में प्रशासन की तरफ से छापेमारी की (Raid In Many Jail Of West Champaran) गई. अचानक की गई इस छापेमारी से कैदियों में हड़कंप मच गया. जिले के बेतिया मंडल कारा में बेतिया डीएम कुंदन कुमार और एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा के नेतृत्व में और बगहा मंडल उपकारा में एसडीएम और एसपी के नेतृत्व मे घंटों तक रूटीन के तहत छापेमारी चली. इस दौरान छापेमारी प्रत्येक वार्ड में कैदियों के सामानों की जांच की गयी. साथ ही जेल परिसर में स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर अन्य चीजों की भी बारीकी से जांच की गई. यह छापेमारी गृह विभाग के आदेश से की गई.

पश्चिम चंपारण की जेलों में रूटीन छापेमारी: राज्य में बढ़ रहे अपराध ग्राफ को नियंत्रण करने के लिए जेल में रूटीन छापेमारी की बात बताई जा रही है. छापेमारी तब की गई जब ज्यादातर कैदी सो रहे थे या अपने वार्ड में थे. बता दें कि सुबह 6 बजे पूरे दल बल के साथ बगहा एसडीएम दीपक कुमार मिश्रा और एसपी किरण कुमार गोरख जाधव समेत एसडीपीओ कैलाश प्रसाद मंडल उपकारा पहुंचे. हालांकि छापेमारी के क्रम में दोनों जेल में कुछ भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ. घंटों चले सर्च अभियान में बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजदूगी देखी गई.

बेतिया एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा ने बताया कि यह छापेमारी गृह विभाग के आदेश से की गई हैं. छापेमारी के दौरान सभी वार्ड की गहन तलाशी ली गई. तलाशी के दौरान कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ. उन्होंने बताया कि कुछ कैदियों को चिह्नित किया गया है. जिनको दूसरी जेल में जल्द ही ट्रांसफर किया जाएगा. इसके पहले भी कुछ कैदियों का ट्रांसफर किया गया था. उन्होंने कहा कि आगे भी यह छापेमारी जारी रहेगी.

छापेमारी के दौरान दर्जनों अधिकारी मौजूद: बता दें कि गृह विभाग के आदेश के बाद बेतिया मंडल कारा और बगहा मंडल उपकारा में छापेमारी की गई. सुबह 6 बजे से ही बेतिया एसपी और डीएम के नेतृत्व में छापेमारी चल रही है. छापेमारी में एक दर्जन से अधिक थाने की पुलिस मंडल कारा में मौजूद रही. डीडीसी, एसडीएम, एसडीपीओ सदर समेत कई पदाधिकारी छापेमारी में मौजूद रहें.

कैदियों में हड़कंप: वहीं, बगहा उपकारा में कई दुर्दांत अपराधी, डकैत और नक्सली बंद हैं. इसके चलते पुलिस प्रशासन ने ऐहतियात के तौर पर जेल में छापेमारी की है लेकिन घंटों तक सघन जांच करना निश्चित तौर पर किसी न किसी गुप्त सूचना के आधार पर हो सकती है. इसके पीछे एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि जेल में छापेमारी के दौरान जब कैदियों में हड़कंप मच जाएगा तो जेल के बाहर क्राइम का प्लान कर रहे हैं. अपराधियों में भी डर व्याप्त होगा. ऐसे में यह सर्च ऑपरेशन क्राइम कंट्रोल में बड़ी भूमिका निभाएगा.

