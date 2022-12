नवादा: नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र के मंझवे ग्राम में चोरों ने लाखों रुपये की संपत्ति चोरी कर (Theft in Garment and Jewelry Shop at nawada) ली है. मंझवे स्थित एनएच 82 पर कपड़ा दुकान और ज्वेलरी शॉप में भीषण चोरी की घटना से व्यवसायियों में हड़कंप मचा है. घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने हिसुआ थाने को दी. जिसके बाद हिसुआ थानाध्यक्ष मोहन कुमार घटनास्थल पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी.



ज्वेलरी शॉप से साढ़े 19 लाख रुपये की संपत्ति चोरी: इस बाबत तुंगी ग्राम निवासी पीड़ित दुकानदार शिव कुमार ने हिसुआ थाना (Hisua Police Station In Nawada) को दिए लिखित आवेदन में कहा है कि मेरी दुकान मंझवे बाजार में एनएच 82 पर स्थित है. जिसे सोमवार रात साढ़े 9 बजे बंद कर अपने घर चला गया था. मंगलवार को सुबह जब मैं दुकान खोलने गया तो देखा ताला टूटा हुआ था. दरवाजा खुला हुआ था. जब नीचे अंडरग्राउंड खोलकर देखा तो दरवाजा खुला हुआ था और तिजोरी भी टूटा हुआ था. दुकान में साढ़े 19 लाख रुपये की संपत्ति चोरी (Property worth 19 lakh stolen In Nawada) हुई है.

सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी लेकर भागे चोर: चोरों ने दुकान में रखे सोने- चांदी के जेवरात समेत नगदी भी चोरी कर ली. साथ ही दुकान में लगे सीसीटीवी का हार्ड डिस्क भी लेकर भाग गये ताकि चेहरे पकड़ में नहीं आए. दुकानदार ने बताया कि दुकान में से 250 ग्राम सोना, 20 किलो चांदी, सैकड़ों चांदी के सिक्के और 15 हजार नगदी समेत अन्य समान चोरी की गयी है.





"दुकान में रहे 250 ग्राम सोना, 20 किलो चांदी, सैकड़ों चांदी के सिक्के और 15 हजार नगदी समेत अन्य समान चोरी की गयी है." :- शिव कुमार, दुकानदार

