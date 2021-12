नवादा: बिहार के नवादा में विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत (Married Woman Dies in Nawada) हो गयी. इसकी सूचना मिलने पर मृतका के मायके वालों के पहुंचने पर, ससुराल वाले फरार हो गये. मायके वालों ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए खाने में जहर देकर हत्या (Woman Murdered for Dowry in Nawada) करने का आरोप लगाया है. मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच-पड़ताल कर रही है. घटना रजौली थाना क्षेत्र के बभनटोली मोहल्ले की है.

ये भी पढे़ं- भागलपुर में बम ब्लास्ट : नाथनगर में एक और धमाका, तीन छोटे बच्चे जख्मी

जानकारी के मुताबिक, नगर थाना क्षेत्र के रामनगर मोहल्ले के निवासी देवेंद्र सिंह की पुत्री काजल कुमारी की शादी 2018 में रजौली थाना क्षेत्र के बभनटोली मोहल्ले धीरज सिंह के साथ धूमधाम से हुई थी. विवाह के बाद से ससुरालवालों ने दहेज के लिए मृतका को परेशान कर रहे थे. कई बार परिवार के लोगों ने आर्थिक मदद भी की. इसके बावजूद ससुरालवालों ने हत्या कर दी.

इस पूरे मामले में मृतका के भाई गुलशन कुमार ने बताया कि 2019 में उसकी बहन की जलाकर हत्या करने की कोशिश की गई थी. जिसको सभी लोगों ने एक साथ बैठकर शांत करवाया. शुक्रवार की रात में जानकारी मिली कि उसके बहन की हत्या कर दी गई. इसके बाद आनन-फानन में वे लोग ससुराल पहुंचे. ससुराल में बहन के नहीं मिलने पर वे लोग बिहार शरीफ पहुंचे. यहां उसका शव मिला. मायके वाले को देखकर ससुराल वाले शव को छोड़कर फरार हो गये.

मृतका के भाई ने बताया कि प्रतिदिन वे लोग वीडियो कॉल से बहन से बात करते थे, लेकिन शुक्रवार को बहन से बात नहीं हुई तो उन लोगों को अनहोनी की आशंका हुई. बहन को ससुराल वालों के द्वारा लगातार प्रताड़ित किया जाता था. कई बार समझाने-बुझाने के बावजूद भी ससुराल वाले नहीं माने और अंत में आकर उसकी बहन की हत्या कर दी. उन्होंने बताया कि उसके 2 साल के भगना को लेकर ससुराल वाले फरार हो गए हैं. उसके साथ भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है.

ये भी पढे़ं- जमुई में 100 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद, जंगल में छापेमारी के दौरान मिले विस्फोटक और हथियार

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP