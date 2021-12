जमुई: नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे छापेमारी अभियान ( Police recovered explosive in Jamui ) में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. पुलिस ने जुड़पनिया के जंगल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद ( Raid Against Naxalites In Jamui) की गई है. बताया जा रहा है कि, जमीन के अंदर एक प्लास्टिक ड्रम में 100 किलो अमोनियम नाइट्रेट गाड़ कर रखा गया था. पुलिस ने तबाही के इस सामान को जब्त कर लिया है. साथ ही घटनास्थल से एक मस्केट और एक कंट्री मेड पिस्तौल भी बरामद की गई है.

अभियान का नेतृत्व एसपी प्रमोद कुमार मंडल कर रहे थे. उक्त कार्रवाई में एएसपी अभियान सुधांशु कुमार के अलावा सीआरपीएफ जवान शामिल थे. इस इलाके से अक्सर नक्सल गतिविधियों की सूचना मिलती रहती है. पुलिस लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है. इससे पहले भी कई बार छापा मारा जा चुका है और कई बार छापेमारी अभियान के दौरान विस्फोटक सामग्री बरामद की जा चुकी है. पुलिस का कहना है कि, नक्सलियों के मंसूबे को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा. इसके लिए जमुई पुलिस सजग है.

पुलिस जब जंगल में सर्च अभियान चला रही थी तो, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया. इस दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी. माना जा रहा है कि, नक्सलियों ने किसी बड़ी घटना के अंजाम देने के लिए 100 किलो विस्फोटक जमीन के अंदर छुपा कर रखा था. पुलिस ने समय रहते इसे बरामद कर लिया है. अब आगे की कार्रवाई की जा रही है.

