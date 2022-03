नालंदा: बिहार के नालंदा में इन दिनों बदमाशों का हौसला बढ़ गया है. अपराधी लगातार चोरी और छिनतई की घटना (Theft incident in Nalanda) को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला दीपनगर थाना क्षेत्र के बाइपास इलाके का है. जहां अपराधियों ने तीर्थ यात्रा पर गये व्यवसायी के घर का ताला तोड़कर (Miscreants Broke lock of Businessman House in Nalanda) नकदी और लाखों की संपत्ति उड़ा दी. चोरी की घटना की जानकारी होने पर आनन-फानन में पीड़ित परिवार घर आया और घर का ताला टूटा देखकर दंग रह गया.

इस संबंध में पीड़ित विवेकानंद गुप्ता ने बताया कि उनका पूरा परिवार जम्मू गया था. वहां पर वे लोग वैष्णो देवी समेत कई स्थानों पर गये. इस दौरान पड़ोसियों ने सूचना दी कि उनके घर का ताला टूटा है. इसके बाद वे भागकर घर आये तो देखा कि ताला टूटा हुआ था और सारा सामान बिखरा पड़ा था. उनके घर से लगभग 22 लाख की चोरी हुई है. जिसमें साढ़े 5 लाख की नकदी और 16 लाख से अधिक मूल्य के सोने-चांदी के गहने थे.

वहीं, पीड़ित ने बताया कि वे थोक विक्रेता हैं. होली में जितनी बिक्री हुई थी, बैंक बंद होने के कारण सारा पैसा घर में ही रखा था. जल्द ही पुलिस में शिकायत करेंगे. हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन का कहना है कि इसकी लिखित शिकायत उन्हें नहीं मिली है. इस घटना के संबंध में उन्हें पीड़ित परिवार की तरफ से कोई जानकारी नहीं मिली है. पीड़ित के आवेदन मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी.

