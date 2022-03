पटनाः राजधानी का रिहायशी इलाका भी अब सुरक्षित नहीं है. शातिर चोर बेखौफ हो कर कहीं भी कभी भी चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं. इस बार चोरों ने लालू यादव के साले व पूर्व सांसद सुभाष यादव (Former MP Subhash Yadav) के घर के बाहर खड़ी एक बाइक की चोरी (Mechanic Bike Stolen Former MP House In Patna) कर ली. इस घटना को अंजाम देने में उन्हें सिर्फ चंद मिनट ही लगे. लेकिन घर के बाहर लगे सीसीटीवी में चोरी करने वाले दो शातिर चोरों की पूरी गतिविधी और उनका हुलिया कैद हो गया है.





ये भी पढ़ेंः खगड़िया में पत्रकार की बाइक चोरी, CCTV में वारदात कैद

दरअसल लालू यादव के छोटे साले और पूर्व सांसद सुभाष यादव के घर टीवी ठीक करने एक मैकैनिक आया था. जिसने अपनी बाइक को बाहर खड़ा दिया. कुछ ही देर बाद वहां दो चोर आए और बाइक लेकर फरार हो गए. हांलाकि पूरी घटना संसाद के घर के बाहर लगें CCTV कैमरे में कैद हो गई. चोरी गई बाइक हीरो होंडा की पैशन प्रो मॉडल थी और उसका रजिस्ट्रेशन नम्बर (BR1CD/4691) था.

ये भी पढ़ेंः VIRAL VIDEO: बेतिया में बाइक चोरी के आरोप में बांधकर युवक की जमकर पिटाई

टीवी मकैनिक संतोष कुमार बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के साउथ मंदिरी में काठ का पुल के पास रहता हैं, जो सैंमसंग कंपनी में मैकेनिक हैं. पूर्व सांसद के बेटे रंधीर यादव ने टीवी ठीक कराने को लेकर कंप्लेन किया था. उसी कंप्लेन के आधार पर मैकेनिक संतोष दोपहर करीब 2:40 बजे कौटिल्य नगर के विधायक कॉलोनी स्थित पूर्व सांसद के घर गया था. करीब 20 मिनट बाद 3 बजे के करीब वो घर से बाहर निकला तो उसकी बाइक गायब मिली. कुछ देर तक वहां खोजा गया. फिर घर के बाहर लगे CCTV फुटेज को खंगाला गया तो उसमें दो शातिर चोरी करते देखे गए.





सीसीटीवी में दिख रहे चोरों में से एक ने व्हाइट कलर की शर्ट और ट्राउजर पहन रखी थी, तो दूसरे ने व्हाइट कलर की ही टीशर्ट और हाफ पैंट पहनी थी. फुटेज में साफ तौर से देखा जा सकता है कि बाइक चोर पूर्व सांसद के कैंपस के बाहर खड़ी बाइक पर घूमते हुए एक शातिर मोबाइल पर बात करते हुए जाकर बैठ जाता है. उसी बीच मास्टर की से उस बाइक का लॉक तोड़ने के बाद दूसरा साथी बाइक के पीछे बैठकर महज कुछ सेकेंड में बाइक स्टार्ट कर फरार हो जाता है. मकैनिक संतोष ने इस मामले में एयरपोर्ट थाना में लिखित शिकायत दर्ज करा दी है. पुलिस फुटेज के आधार पर शातिर चोरों की पहचान करने में जुटी है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP