नालंदा: नालंदा में सड़क हादसे (Road Accident In Nalanda) में एक वार्ड सदस्य की मौत (Newly Elected Ward Member Dies) हो गई है. नूरसराय थाना इलाके के बिहारी मकनपुर छिलका के पास बुधवार की देर शाम सड़क हादसे में जगदीशपुर तियारी गांव निवासी राजेंद्र प्रसाद के पुत्र रंजीत कुमार (48 वर्षीय) घायल हो गए थे. इलाज के दौरान गुरुवार की देर रात उनकी मौत हो गई. वहीं, मृतक के परिजनों का आरोप है कि चुनावी रंजिश में रंजीत कुमार की हत्या की गई है.

घटना के सम्बन्ध में मृतक के भाई ने बताया कि नव निर्वाचित वार्ड सदस्य रंजीत सिंह ( Nalanda Ward Member Ranjeet Singh) अपने सहयोगी के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर जा रहे थे. मकनपुर छिलका के पास पहले से खड़ी ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार दोनों को रौंद दिया. इस हादसे में बाइक पर सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गयी थी. जबकि दूसरे ने इलाज के क्रम में दम तोड़ दिया. 2 दिनों के अंदर 2 लोगों की मौत से गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है.

नालंदा में नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य की मौत

परिजनों ने इस घटना को लेकर पूर्व मुखिया के ऊपर हत्या (Former Mukhiya Of Nalanda Accused Of Murder) का आरोप लगाया है. परिजनों की मानें तो, चुनाव के किसी बात को लेकर मुखिया प्रत्याशी शंकर लाल और नीरज सिंह के बीच विवाद हुआ था. उसी वक्त नीरज सिंह को जान से मारने की धमकी गई थी. थाना अध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने बताया कि मामले की छानबीन की जा रही है. जांच में ही पता चल पाएगा कि, यह सड़क हादसा है या साजिश के तहत घटना को अंजाम दिया गया है.

गौरतलब है कि अभी 8 वें चरण का चुनाव महज कुछ ही दिन पहले सम्पन्न हुआ था. नीरज कुमार ने वार्ड सदस्य के रूप में जीत दर्ज की थी. जीत के कुछ दिन बाद ही सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों ने उच्च स्तरीय जांच की मांग पुलिस प्रशासन से की है. घटना के बाद पूर्व मुखिया का पूरा परिवार फरार बताया जा रहा है.

