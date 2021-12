सीतामढ़ी: बिहार के सीतामढ़ी जिले में बीते सोमवार को पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) के मतदान दौरान पुलिस फायरिंग (Police Firing In Sitamarhi) का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है. बता दें कि जिले के परिहार प्रखंड में मतदान (Polling in Parihar Block) बूथ संख्या 102 और 105 के पास मौजूद भीड़ को हटाने को लेकर पुलिस और पब्लिक के बीच झड़प हुई. इसके बाद लोगों ने पुलिस पर पथराव (People Pelted Stones on Police) कर दिया था. जिसके जवाब में पुलिस ने फायरिंग की थी. जिसका वीडियो अब वायरल (Sitamarhi Firing Video) हो रहा है.

इसे भी पढ़ें : पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस और पब्लिक में झड़प, आक्रोशित लोगों ने पुलिस पर किया पथराव

दरअसल झड़प में डीएसपी मुख्यालय का वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गया था. वायरल वीडियो में पुलिस कर्मियों के द्वारा मतदान केंद्र पर खड़े लोगों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है. वहीं पुलिसकर्मी के द्वारा वीडियो में ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज आ रही है. बता दें कि ग्रामीणों के पथराव में कई पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हो गए थे. वहीं अभी तक वायरल वीडियो पर पुलिस महकमे की कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है.

पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस फायरिंग का वीडियो वायरल

घटना के बाद मंगलवार की देर रात पुलिसकर्मियों ने गांव में घुसकर कई घरों में महिला और पुरुषों के साथ मारपीट की. पुलिस कर्मियों के द्वारा घर में तोड़फोड़ को भी अंजाम दिया गया था. पुलिस के डर से घर वाले घर और गांव छोड़कर फरार हो गए हैं. हांलाकि पूछे जाने पर पुलिस अधिकारी इस मामले की पुष्टि नहीं कर रहे हैं. 9में चरण के मतदान के दौरान पुलिस और ग्रामीणों में झड़प हुई थी. वहीं पुलिसकर्मियों की फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो रहा है. इस मामले में जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी कुछ बोलने को तैयार नहीं है.

ये भी पढ़ें- सीतामढ़ी में छात्र की हत्या से भड़के ग्रामीण, सड़क जामकर किया हंगामा

नोट- ईटीवी भारत न्यूज इस वायरल वीडियो की सतत्या की पुष्टि नहीं करता है.

ऐसी ही विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP