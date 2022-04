नालंदा: बिहार में लगातार क्राइम ग्राफ बढ़ रहा (Increasing Crime In Bihar) है. बेखौफ अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती देते हुए, लूट, हत्या और रंगदारी जैसे वारदात को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला नालंदा के दीपनगर थाना इलाके की है. जहां बेखौफ अपराधियों ने रंगदारी नहीं देने पर एक ज्वेलरी दुकान पर फायरिंग (Firing On Jewellery Shop In Nalanda) की. इस दौरान महिला समेत दो लोगों को (Two Injured In Firing In Nalanda) गोली लग गई. जिन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हालांकि, पुलिस महिला को गिरने से जख्मी होने की बात कह रही है. फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान करने में जुटी है.

नालंदा में ज्वेलरी दुकान पर फायरिंग: बता दें कि जिले के दीपनगर थाना के देवीसराय चौक के पास शनिवार देर शाम रंगदारी नहीं देने पर बदमाशों ने मां गायत्री ज्वेलर्स में गोलीबारी कर दी. इस गोलीबारी की घटना में महिला समेत दो लोग घायल हो गए. जख्मी ज्वेलरी शॉप के मकान मालिक बुजुर्ग कृष्णा शर्मा को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया. जबिक, घायल दिनेश प्रसाद की पत्नी को निजी क्लीनिक में भर्ती कराया गया. अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर रंगदारी की मांग की और नहीं देने पर 5 राउंड फायरिंग की.

फायरिंग में दो लोगों को लगी गोली: वहीं, दुकान संचालक पप्पू कुमार ने बताया कि शनिवार देर शाम आधा दर्जन बदमाश आ गए और रंगदारी की मांग करने लगे. रंगदारी देने से इनकार करने पर बदमाशों ने लूटपाट की कोशिश की. लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी. जिसे मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. जिससे फायरिंग में मकान मालिक और एक अन्य महिला गोली लगने से जख्मी हो गई. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है. साथ ही इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है. फिलहाल अभी तक पुलिस अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई है.

