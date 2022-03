पटना: सोमवार को बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा (Speaker Vijay Sinha) और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) के बीच हुई तीखी नोकझोंक को लेकर विपक्ष हमलावर है. आरजेडी प्रवक्ता बंटू सिंह (RJD Spokesperson Bantu Singh) ने कहा कि सीएम कहते हैं कि सदन ऐसे नहीं चलता है तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वे स्पीकर को बताएं कि कैसे चलना चाहिए.

स्पीकर का अपमान ठीक नहीं: मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के 'हनुमान' बंटू सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष पर मुख्यमंत्री के भड़कने को लेकर कहा कि नीतीश कुमार ने सदन में जो कुछ कहा, वह ठीक नहीं है. बंटू सिंह ने कहा कि वास्तव में जेडीयू और बीजेपी के बीच बेमेल गठबंधन है. इसलिए जानबूझकर इसमें विधानसभा अध्यक्ष को बेइज्जत किया जा रहा है. स्पीकर को दारोगा और डीएसपी अपमानित कर रहे हैं.

विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए: आरजेडी प्रवक्ता ने कहा कि सदन की गरिमा अब बिल्कुल नहीं रह गई है. इसी सदन में विधायकों को पीटा गया था. महिला विधायकों के साथ अभद्रता की गई. अब तो विधानसभा अध्यक्ष पर बात आ गई है. देखते हैं कि वो क्या करते हैं. उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि स्पीकर को इस मामले में कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.

"आजतक इतिहास में हुआ था कि विधानसभा अध्यक्ष पर कोई अंगूली उठा सके. मुख्यमंत्री स्पीकर को कहते हैं कि सदन ऐसे नहीं चलता है. तो आप ही बता दीजिए मुख्यमंत्री जी सदन कैसे चलता है. सदन की गरिमा अब बिल्कुल नहीं रह गई है. सदन में विधायकों को पीटा गया था. महिला विधायकों के साथ अभद्रता की गई. अब तो विधानसभा अध्यक्ष पर आ गया है. देखते हैं वो क्या करते हैं"- बंटू सिंह, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

स्पीकर-सीएम में नोकझोंक: दरअसल लखीसराय में विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा (Misbehavior with Speaker Vijay Sinha in Lakhisarai) के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले को लेकर विपक्षी दलों और बीजेपी के विधायक लगातार सदन में हंगामा कर रहे हैं. ऐसे में सीएम ने कहा कि मामले में कार्रवाई की जा रही है. बार-बार इस तरह से इस मुद्दे को सदन में उठाना सही नहीं है. हम न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं. विशेषाधिकार समिति जो रिपोर्ट पेश करेगी, हम उस पर जरूर विचार करेंगे और देखेंगे की कौन सा पक्ष सही है. इस दौरान सीएम और विधानसभा अध्यक्ष (Debate Between CM Nitish Kumar and Speaker Vijay Sinha ) के बीच तीखी बहस हुई.

