मुंगेर: बिहार के मुंगेर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया. बुधवार शाम मुंगेर डीएम नवीन कुमार (Munger DM Naveen Kumar) एसपी जेजे रेड्डी ने होली और शब-ए-बारात को लेकर समाहरणालय से फ्लैग मार्च निकाला. फ्लैग मार्च का नेतृत्व जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक खुद कर रहे थे. फ्लैग मार्च समाहरणालय से निकलकर किला परिसर, कोतवाली चौक, इंदिरा गांधी चौक होते हुए, जमालपुर के कई इलाकों से निकला. इस मौके पर एसपी ने कहा कि होली और शब-ए-बारात पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसलिए यह फ्लैग मार्च निकाला गया.

शहर में निकाला गया फ्लैग मार्च: फ्लैग मार्च में डीएम, एसपी के अलावे एसडीपीओ नंदजी प्रसाद, एसडीएम खुशबू गुप्ता, कासिम बाजार थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, जमालपुर थाना अध्यक्ष रंजन कुमार, मुफस्सिल थाना अध्यक्ष आरके सिन्हा, कोतवाली थाना अध्यक्ष नीरज कुमार, बासुदेवपुर ओपी अध्यक्ष जय प्रकाश सिंह, पूरब सराय ओपी अध्यक्ष राजीव कुमार, जमालपुर थाना अध्यक्ष रंजन कुमार, ईस्ट कॉलोनी थाना अध्यक्ष विजय यादवेंदु सहित कई पुलिस पदाधिकारी और पुलिस के जवान शामिल हुए.

होली और शब-ए-बारात बरात को लेकर पुलिस मुख्यालय अलर्ट: होली (Holi 2022 in bihar) और शब-ए-बारात (Shab-E-Barat in bihar) को देखते हुए पुलिस मुख्यालय (Police Headquarters Alert regarding Shab-E-Barat) ने बिहार के सभी जिलों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. बिहार पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार (ADG Jitendra Singh Gangwar on Holi 2022 ) के मुताबिक राज्य पुलिस मुख्यालय ने जिलों में पहले से तैनात पुलिस बल के अतिरिक्त बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की 15 कंपनियों और 13,000 लाठी पार्टी की प्रतिनियुक्ति की है.

