मुंगेर: जिले के नया रामनगर थाना क्षेत्र (Naya ramnagar police station) के कंचन गढ़ बांक की झाड़ियों के पास से शनिवार को एक महिला का शव बरामद (beauty parlor operator of Bhagalpar body found in Munger) किया गया है. महिला की पहचान भागलपुर जिला अवस्थित कहलगांव निवासी नीलेंदु कुमार की पत्नी 35 वर्षीय पुष्पा कुमारी के रूप में की गई है. पुष्पा कहलगांव सत्कार चौक पर पूजा प्रिया नामक ब्यूटी पार्लर (Pooja Priya beauty parlor operator body found in Munger) चलाती थी. मृत पुष्पा के शरीर और चहरे पर चोट के कई निशान मिले हैं.

घटनास्थल से पुलिस ने धारदार हथियार बरामद किया गया है. हथौड़ी और मृतिका का चप्पल झाड़ियों के पास से मिला है. जिसके बाद पुलिस ने आशंका जताई है कि, धारदार हथियार से वार कर महिला की हत्या की गई होगी. जानकारी के मुताबिक वह कल ही कहलगांव से भागलपुर ब्यूटी पार्लर का सामान लेने ट्रेन से निकली थी. पुलिस ने शव को बरामद कर कब्जे में लेकर सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है.

क्या है घटना?: मुंगेर जिले के एनएच 80 अवस्थित नयरामनगर थाना क्षेत्र के बांक कंचनगढ़ का यह पूरा मामला है. शनिवार को एनएच के बगल में खेत की झाड़ी से पुष्पा का शव बरामद किया गया. शव पर धारदार हथियार से वार के कई निशान मिले हैं. घर से पार्लर का सामान लेने के लिए निकली पुष्पा का कुछ पता नहीं चल रहा था,जिससे परिजन काफी परेशान थे. उसी बीच महिला का शव मिलने की जानकारी मिली. जिसके बाद पति, देवर और भाई ने आकर पुष्पा की पहचान की. उन्होंने बताया कि महिला कहलगांव में श्रृंगार सेंटर और ब्यूटी पार्लर चलाती थी.

मोबाइल नंबर ट्रेस कर पुलिस ने शव ढूंढा : घटना के संबंध में मृतका के देवर गौरव गांधी ने कहा कि, शुक्रवार को शाम को ही ट्रेन से दुकान का समान लाने भागलपुर के लिए भाभी निकली थी और शनिवार को उसका शव बरामद हुआ. शव की शिनाख्त करने पहुंचे महिला के देवर गौरव गांधी ने बताया कि शुक्रवार शाम 5 बजे भैया ने भाभी को कहलगांव स्टेशन पर ट्रेन साहेबगंज- जमालपुर पैसेंजर ट्रेन में बैठाया था.

शाम 6 बजे जब पति ने फोन किया तो महिला ने फोन नहीं उठाया. तब से ही परिजनों को संदेह होने लगा था. उसके बाद परिजनों ने भागलपुर भी आकर पुष्पा को ढूंढा लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल सका था. जिसके बाद कहलगांव थाना में रात 12 बजे पत्नी की मिसिंग का आवेदन दिया.तब पुलिस ने महिला के लेटेस्ट मोबाइल लोकेशन को ट्रेस किया तो पता चला कि मोबाइल मुंगेर के रामनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कहीं है.

कहलगांव पुलिस के द्वारा रामनगर थाना पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया गया. तब मृतक महिला के परिजन और मुंगेर पुलिस के द्वारा काफी खोजबीन के बाद महिला का शव बरामद बरामद किया. हत्या के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है. घटना के संबंध में नयाराम नगर थाना अध्यक्ष कौशल कुमार ने बताया कि, एक महिला का अज्ञात शव शनिवार की सुबह मिला था.लेकिन कुछ देर बाद ही भागलपुर के नीलेंदु ने आकर उसे अपनी पत्नी के रूप में पहचान लिया. महिला ब्यूटी पार्लर चलाती थी. बहरहाल घटना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

