लखीसराय: बिहार के लखीसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र अतंर्गत पथरा गांव में ढाई एकड़ जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद (Fight between two parties in land dispute) के बाद जमकर मारपीट हुई. इस घटना में करीब आधे दर्जन से अधिक लोग बुरी तरह से घायल हो गये. परिजनों ने सभी को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां एक की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे पीएमसीएच रेफर कर दिया.

ये भी पढ़ें- समस्तीपुर में जमीनी विवाद में दो गुटों में मारपीट, VIDEO वायरल

जमीन विवाद में मारपीट: घटना के संबंध में घायल धर्मेंद्र केवट ने बताया कि वो अपनी जमीन को जोतने गये थे. इसी दौरान गांव के ही लोग जमीन जोतने नहीं देने को लेकर मारपीट करने लगे और देखते ही देखते लाठी डंडे चलना शुरू हो गया. घायल ने बताया कि गांव के ही नंद किशोर केवट, सौरभ कुमार, नेपाली केवट, बिपीन कुमार और सोनू कुमार के कई समर्थक अपने हाथ में लाठी, हसुली और लौहे की रॉड लिये हुए था.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: मारपीट की इस घटना में घायल हुए लोगों ने धमेन्द्र केवट, विनोद कुमार, जितेन्द्र कुमार, विजेन्द्र केवट, रामदुलारी देवी सहित अन्य लोग शामिल हैं. सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है. इधर, घटना के संबध में लखीसराय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि मारपीट की जानकारी मिली है. मौके पर पुलिस को भेजा गया है. जांच के बाद पता घटना को लेकर जानकारी मिलेगी.

ये भी पढ़ें- वैशाली में रास्ते के विवाद में लोहे की रॉड से पिटाई, VIDEO वायरल