खगड़िया : बिहार के खगड़िया जिले में एक बार फिर अपराधियों का तांडव (Crime In Khagaria) देखने को मिला है. लूटपाट के नियत से दो लोगों को अपराधियों ने गोली मार (Two Person Shot In Khagaria) दी. शुक्रवार शाम को इस वारदात को मुफस्सिल थाना के भदास गांव के पास अंजाम दिया गया है. मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है. हालांकि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है.

खगड़िया में ई रिक्शा पर फायरिंग : जानकारी के अनुसार, भदास गांव के पास ई रिक्शा पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. जबतक लोग कुछ समझ पाते बाइक सवार अपराधी दनादन गोली बरसाने लगे. इस गोलीबारी में रिक्शा चालक और उसपर सवार यात्री घायल हो गया. दोनों को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. कहा जा रहा है कि लूटपाट के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया गया.

गोलीबारी से लोगों के मन में खौफ : गोलीबारी की सूचना मुफस्सिल थाना की पुलिस को दी गयी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गयी. अभी तक मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है. हालांकि इस गोलीबारी से लोगों के मन में खौफ जरूर बैठ गया है.

बिहार के खगड़िया में गोलीबारी : 20 मार्च को परबत्ता थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने किसान की गोली मारकर हत्या कर दी थी. हत्या के पीछे का कारण जमीन विवाद बताया गया था. 18 मार्च देर रात को मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कोठिया गांव में मंटू यादव के घर अपराधियों ने कई राउंड फायरिंग कर रंगदारी की मांग की थी. इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था. 14 मार्च को मानसी थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने दिनदहाड़े हार्डवेयर दुकानदार को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ 4 गोलियां चलायी हालांकि इसमें दुकानदार बाल-बाल बच गया था. 10 मार्च को नगर थाना इलाके के एमजी रोड स्थित बंधन बैंक की शाखा में अपराधियों ने 30 लाख की लूट को अंजाम दिया था. 6 की संख्या में आये अपराधियों ने कैश काउंटर और बैंक में मौजूद ग्राहकों के साथ भी लूट को अंजाम दिया था. लूट के दौरान अपराधियों ने बैंक के गार्ड को मारकर घायल कर दिया था. साथ ही गार्ड की बंदूक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था.

