कैमूरः बिहार में शराबबंदी का हाल किसी से छुपा नहीं है. पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद शराब की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है. कैमूर के दुर्गावती थाना क्षेत्र (Durgavati Police Station) की पुलिस ने गुरुवार को दो तस्करों (Police Arrested Two With Liquor In Kaimur) को खदेड़ कर पकड़ा. जिनके पास से अंग्रेजी शराब की 48 टेट्रा पैक बरामद हुई.

बताया जाता है कि दोनों तस्कर यूपी से शराब लेकर बिहार सीमा के दुर्गावती थाना क्षेत्र में जैसे ही प्रवेश किए, पुलिस ने उन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया. गुप्त सूचना के आधार पर गई पुलिस ने पर एनएच-2 के पास खेत में दौड़ाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इस दौरान पुलिस ने एक मोटरसाइकिल भी जब्त की.





गिरफ्तार दोनों तस्करों में पहला गणेश खरवार का पुत्र आकाश कुमार खरवार और दूसरा राम नारायण जायसवाल का पुत्र हनुमान जयसवाल है. दोनों पिपरिया गांव के निवासी बताए जा रहे हैं. गिरफ्तार तस्करों के पास से पुलिस ने 48 पीस शराब बरामद की गई.





इस संबंध में थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर एनएच-2 से दो तस्करों को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया है. उनके पास से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की गई. फिलहाल दोनों युवकों से पुलिस पूछताछ कर आगे की कानूनी प्रक्रिया में जुटी है.

